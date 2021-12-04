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Украинцы принимают участие в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде: текстовая трансляция гонки. LIVE
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол начинает текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде – гонка начнется в 16:10 по киевскому времени.
Следить за главными событиями первой в сезоне классической эстафеты вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Состав сборной Украины
8-1. Артем Прима
8-2. Дмитрий Пидручный
8-3. Богдан Цымбал
8-4. Антон Дудченко
БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
15:40. UA-Футбол приглашает на мужскую эстафету на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде. Гонка стартует ровно через 30 минут!
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