Украинцы принимают участие в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде: текстовая трансляция гонки. LIVE

UA-Футбол начинает текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде – гонка начнется в 16:10 по киевскому времени.

Следить за главными событиями первой в сезоне классической эстафеты вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной Украины

8-1. Артем Прима

8-2. Дмитрий Пидручный

8-3. Богдан Цымбал

8-4. Антон Дудченко

Полный старт-лист эстафеты

БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

15:40. UA-Футбол приглашает на мужскую эстафету на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде. Гонка стартует ровно через 30 минут!