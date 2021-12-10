Джима в топ-15, трое украинок не попадают в преследование. Как это было.

В первый день третьего этапа Кубка мира по биатлону помимо мужской спринтерской гонки состоится и женская в той же дисциплине. Она начнётся в 15:15 по киевскому времени. UA-Футбол приглашает вас следить за стартом вместе с нашей текстовой трансляции. Она будет прямо в этой новости ниже. Чтобы оперативно получать самую свежую информацию, не забывайте периодически обновлять страницу.

Вашему вниманию состав сборной Украины на первую гонку в Австрии.

33. Дарья Блашко

42. Елена Билосюк

57. Юлия Джима

73. Ирина Петренко

104. Ольга Абрамова

Женский спринт в Хохфильцене: текстовая трансляция

16:35. Результаты гонки. 1 - Сола, 2 - Бреза, 3 - Ройселанн. 15 - Джима, 24 - Билосюк, 68 - Блашко, 75 - Петренко, Абрамова - 84.

16:28. Ольга Абрамова финиширует на 77 месте.

16:24. Один промах в Абрамовой на стойке. Ольга в гонку преследования скорее всего не попадет.

16:20. Ситуация на финише. 1 - Сола, 2 - Бреза, 3 - Ройселанн. 15 - Джима, 23 - Билосюк, 58 - Блашко, 63 - Петренко.

16:17. Петренко финишировала 59 и это мимо гонки преследования.

16:16. Абрамова закрыла 5 из 5 и вышла на 48 месте. Ида Лиен финишировала на 4 месте. Она проиграла спор за бронзу.

16:15. У Абрамовой провальный старт гонки. На первом круге Ольга проиграла 50 секунд.

16:07. Стартовала Ольга Абрамова. Ирина Петренко на стойке закрыла 5 из 5 - 52 место.

16:06. Ситуация на финише. 1 - Сола, 2 - Бреза, 3 - Ройселанн. 12 - Джима, 19 - Билосюк, 46 - Блашко.

16:01. Никто не может составить конкуренцию Соле. Белорусская сборная творит чудеса. Вот это подготовка!!!

16:00. Билосюк финишировала на 16 месте. Проигрыш - 1,44.

15:59. Ужас... У Джимы два промаха на стойке. У Петренко - два на лежке.

15:56. Блашко финишировала на 27 месте. Даша проиграла почти три минуты.

15:55. Петренко начала гонку с отставания в 16 секунд.

15:53. Ситуация на финише. 1 - Сола, 2 - Бреза, 3 - Ройселанн.

15:52. Билосюк точна на стойке. Наш капитан выходит на 13 месте - 1,23.

15:51. Юлия Джима закрывает 5 из 5 и выходит на 4 месте.

15:48. У Блашко ещё один промах (1+1). Пока 23 место, но уже больше 2 минут отставание.

15:46. Юлия Джима на разгоне проигрывает 10 секунд.

15:44. Билосюк один раз промазала и вышла на 24 месте.

15:42. Ситуация после второй стрельбы. 1 - Сола, 2 - Алимбекова, 3 - Витоцци.

15:39. Блашко на первой стрельбе один раз промазала. Она вышла на 20 месте и проигрывает 56 секунд.

15:38. Сола закрывает все мишени и это заявка на победу.

15:37. Эльвира Эберг завалила стойку - 3 промаха.

15:36. Стартовала Елена Билосюк. Желаем удачи нашему капитану.

15:34. Блашко начала гонку в умеренном темпе. Отставание - 10 секунд.

15:32. У нас смена лидера после первой стрельбы. Сола опережает Эберг на 3 секунды.

15:31. Стартовала первая украинка в сегодняшней гонке – это Дарья Блашко. Пожелаей Дарье удачи.

15:28. Эльвира Эберг закрывает все мишени и она опережает Козакевич на 20 секунд.

15:25. Маркета Давидова дважды мажет на первой стрельбе. Лидирует пока чешка Пушкарчикова.

15:23. Доротея Вирер на лежке не закрыла одну мишень. Очень сложно будет сегодня боротся итальянке за высокие места.

15:22. На разгоне сейчас лучшая Маркета Давидова из Чехии.

15:20. Стартовала Эльвира Эберг, которая на данный момент лучшая по скорости на дистанции в начале сезона.

15:17. Погодные условия не изменились. Без осадков, но с небольшим ветром на стрельбище.

15:15. Гонка стартовала!!! Первой на дистанцию вышла именитая Доротея Вирер, у которой старт сезона не удался.

14:45. Приглашаем вместе с нами поболеть за наших спортсменок в спринтерской гонке в Хохфильцене. Стартуем через 30 минут.