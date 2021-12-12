Украинцы выступают в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене: текстовая трансляция. LIVE

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене – командная гонка с четырьмя этапами начнется в 12:45 по киевскому времени.

Следить за главными событиями классической эстафеты при участии биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной Украины:

5-1. Артем Прима

5-2. Дмитро Підручний

5-3. Богдан Цимбал

5-4. Антон Дудченко

Полный старт-лист эстафеты

БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

12:25. Первую эстафету сезона в Эстерсунде выиграла Норвегия, следом финишировали квартеты из Франции и России. Украина, несмотря на круг штрафа от Богдана Цымбала, замкнула топ-5.

12:15. Добрый день! На UA-Футбол начинается текстовая трансляция мужской эстафеты в Хохфильцене. Биатлонисты уйдут на дистанцию ровно через 30 минут.