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Украинцы выступают в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене: текстовая трансляция. LIVE
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене – командная гонка с четырьмя этапами начнется в 12:45 по киевскому времени.
Следить за главными событиями классической эстафеты при участии биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Состав сборной Украины:
5-1. Артем Прима
5-2. Дмитро Підручний
5-3. Богдан Цимбал
5-4. Антон Дудченко
БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
12:25. Первую эстафету сезона в Эстерсунде выиграла Норвегия, следом финишировали квартеты из Франции и России. Украина, несмотря на круг штрафа от Богдана Цымбала, замкнула топ-5.
12:15. Добрый день! На UA-Футбол начинается текстовая трансляция мужской эстафеты в Хохфильцене. Биатлонисты уйдут на дистанцию ровно через 30 минут.
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