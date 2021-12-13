  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Артем Тищенко: Есть определенные проблемы с дыханием, потому стрелять пока еще очень непросто
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артем Тищенко: Есть определенные проблемы с дыханием, потому стрелять пока еще очень непросто

Биатлон
(1 голосов)

Украинец болел коронавирусом

Артем Тищенко: Есть определенные проблемы с дыханием, потому стрелять пока еще очень непросто

Новина українською

Артем Тищенко прокомментировал 7 место в эстафете на третьем этапе Кубка мира.

"В сравнении с другими ребятами у меня симптомы болезни проявлялись не сильно. Потому, наверное, мне было перенести коронавирус легче, чем остальным парням. Понемногу разбегаюсь. В Шушене на этапе Кубка IBU чувствовал себя не настолько плохо, как это показали результаты в протоколе.

В первой части сегодняшней гонки чувствовал себя довольно неплохо. Но во второй части, особенно на большом подъеме, иногда просто не мог переставлять ноги – они попросту отказывали. Хотя лыжи нам готовят на очень высоком уровне, никаких нареканий к сервисменам быть не может. Есть определенные проблемы с дыханием, потому стрелять пока еще очень непросто – делать это и быстро, и точно пока не получается", - сказал Тищенко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Тищенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
biathlon.com.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...