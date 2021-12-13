Артем Тищенко: Есть определенные проблемы с дыханием, потому стрелять пока еще очень непросто

Артем Тищенко прокомментировал 7 место в эстафете на третьем этапе Кубка мира.

"В сравнении с другими ребятами у меня симптомы болезни проявлялись не сильно. Потому, наверное, мне было перенести коронавирус легче, чем остальным парням. Понемногу разбегаюсь. В Шушене на этапе Кубка IBU чувствовал себя не настолько плохо, как это показали результаты в протоколе.

В первой части сегодняшней гонки чувствовал себя довольно неплохо. Но во второй части, особенно на большом подъеме, иногда просто не мог переставлять ноги – они попросту отказывали. Хотя лыжи нам готовят на очень высоком уровне, никаких нареканий к сервисменам быть не может. Есть определенные проблемы с дыханием, потому стрелять пока еще очень непросто – делать это и быстро, и точно пока не получается", - сказал Тищенко.