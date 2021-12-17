Бергер стала двукратной чемпионкой Кубка мира после дисквалификации россиянки

Международный союз биатлонистов (IBU) обновил результаты личного зачета Кубка мира 2013-2014. На первом месте вместо Кайсы Макаряйнен оказалась Тура Бергер.

Причиной перестановок стала дисквалификация россиянки Ольги Зайцевой за допинг. В IBU аннулировали результаты Зайцевой, в результате чего Макаряйнен потеряла статус обладательницы Большого хрустального глобуса в сезоне 2013-2014.

Ранее Макарайянен была одной из трех биатлонисток в истории наряду с Магдаленой Форсберг и Магдаленой Нойнер с тремя победами в Кубке мира.

Теперь же Бергер стала седьмой многократной чемпионкой Кубка мира. Попутно Тура повторила достижения Форсберг, Эвы Корпелы и Доротеи Вирер – только этим спортсменкам удавалось защитить победу в Кубке мира.