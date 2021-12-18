Биатлонистка Петренко отправилась в Украину и пропустит гонку преследования в Анси

Украинская биатлонистка Ирина Петренко пропустит гонку преследования в рамках четвёртого этапа Кубка мира 2021/2022 во французском Анси. Об этом сообщил главный тренер команды Урош Велепец.

"Ирина Петренко снова начала кашлять, мы ее отправим домой. Даже нашему врачу непонятно: нормальная тренировка, на следующий день – кашель с самого утра и всю ночь не спит. Надо провести обследование и сказать, что нужно делать: или отдохнуть, или лечить. В понедельник – в Украину, как и Настя. Будем смотреть" – цитирует его слова UA-Перший.

Напомним, что женский персьют стартует сегодня, 18 декабря в 14:00, а мужской – в 16:00.