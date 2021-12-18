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Кубок IBU. Бех – лучшая среди украинок в спринте Обертилаха

Биатлон
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Результаты женского спринта

Кубок IBU. Бех – лучшая среди украинок в спринте Обертилаха

UA-Футбол
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Сегодня, 18 декабря, в австрийском Обертилахе в рамках третьего этапа Кубка IBU 2021/2022 состоялась женская гонка преследования.

Победу одержала россиянка Анастасия Шевченко, серебро у французской спортсменки Паулы Боте, а ТОП-3 замкнула норвежка Каролин Кноттен.

Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Екатерина Бех, которая с одним промахом в итоге финишировала 10-й.

Кубок IBU. Обертилах. 3 этап

Спринт

Женщины

10. Екатерина Бех (0+1) (+49,5)

37. Надежда Белкина (1+0) (+1.43,6)

46. ​​Валентина Семеренко (1+3) (+1.57,8)

53. Анна Кривонос (0+3) (+2.10,5)

59. Вита Семеренко (2+2) (+2.37,4)

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В статье: Кубок IBU
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