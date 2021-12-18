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Анси 2021. Сестры Эберг триумфируют в преследовании, Блашко – лучшая среди наших
Результаты женского персьюта
IBU
Сегодня, 18 декабря, во французском Анси в рамках четвертого этапа Кубка мира 2021/2022 состоялась женская гонка преследования.
Победу одержала шведка Эльвира Эберг, серебро у французской спортсменки Жулии Симон, а ТОП 3 замкнула еще одна шведка, родная сестра победительницы Ханна Эберг.
Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Дарья Блашко, которая с одним промахом в итоге финишировала 20-й.
Кубок мира. Анси. 3 этап
Гонка преследования
Женщины
20. Дарья Блашко (0+1+0+0) (+1.52,4)
25. Елена Белосюк (0+0+0+1) (+2.19,8)
DNF. Юлия Джима (0+2+3)
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