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Анси 2021. Елена Белосюк отобралась в воскресный масс старт
Стартовый лист последней гонки этапа
Завтра, 18 декабря, во французском Анси состоятся заключительные гонки четвертого этапа Кубка мира 2021/2022.
В 13:45 по киевскому времени в гонку с массовым стартом отправятся женщины. Единственной украинкой, которая выступит в заезде, станет Елена Белосюк, которая выйдет под 27 номером. Теоретические шансы квалифицироваться в последнюю гонку этапа есть у Дарьи Блашко, которая является первой запасной по второй квоте.
В 15:45 в гонку отправятся мужчины. Украинского представительства там не будет.
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