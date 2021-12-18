Анси 2021. Елена Белосюк отобралась в воскресный масс старт

Завтра, 18 декабря, во французском Анси состоятся заключительные гонки четвертого этапа Кубка мира 2021/2022.

В 13:45 по киевскому времени в гонку с массовым стартом отправятся женщины. Единственной украинкой, которая выступит в заезде, станет Елена Белосюк, которая выйдет под 27 номером. Теоретические шансы квалифицироваться в последнюю гонку этапа есть у Дарьи Блашко, которая является первой запасной по второй квоте.

В 15:45 в гонку отправятся мужчины. Украинского представительства там не будет.