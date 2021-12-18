Анси 2021. Фийон-Майе побеждает в гонке преследования, украинцы вне ТОП 50

Сегодня, 18 декабря, во французском Анси в рамках 4 этапа Кубка мира 2021/2022 состоялась мужская гонка преследования.

Победу в заезде одержал представитель Франции Кентен Фийон-Майе, серебро у россиянина Латыпова, а ТОП 3 замкнул норвежец Ветле Шостад-Кристиансен.

Что касается украинцев, то при очень медленном ходе по дистанции и неудачной работе на огневых рубежах наши Артем Тищенко и Тарас Лесюк стали в итоге 51 и 59.

Кубок мира 2021/2022. Анси

Гонка преследования

Мужчины

51. Артем Тищенко (0+0+1+1) (+4.43,4)

59. Тарас Лесюк (0+0+3+2) (+6.52,5)