Стрелковая катастрофа Джимы, отсутствие резерва у мужчин и другие итоги этапа Кубка мира в Анси

Что там у мужчин: прогнозируемые 0 очков от трио Тищенко-Лесюк-Ткаленко

Мужская сборная Украины на французском этапе Кубка мира была представлена только тремя спортсменами из ближайшего резерва, а основа во главе с Дмитрием Пидручным и Антоном Дудченко не приехала в Анси в рамках подготовки к Олимпийским играм в Пекине.

Первая же гонка дублеров отчетливо дала понять, что на данном этапе сезона Артем Тищенко, Тарас Лесюк и Руслан Ткаленко не в состоянии конкурировать на уровне Кубка мира.

Тищенко и Лесюк при идеальной стрельбе в спринте с большим трудом квалифицировались в гонку преследования, хотя перед финальным кругом оба находились в очковой зоне, но на заключительном отрезке дистанции проиграли неприлично много даже на уровне середняков. Ткаленко же к трем кругам штрафа добавил три минуты отставания ногами и занял в спринте «почетное» предпоследнее 108-е место.

В преследовании Тищенко и Лесюк стали абсолютно худшими по лыжному ходу, да и со стрельбой в этот раз не сложилось – Артем на стойке заехал на два круга штрафа, а Тарас запустил в «молоко» пять патронов.

Что там у женщин: Джима разучилась стрелять, Билосюк не бежит, Блашко прибавляет

После этапа в Хохфильцене мы отмечали резкое ухудшение стрелковых показателей Юлии Джимы – как выяснилось позже, олимпийская чемпионка в Австрии только разогревалась перед еще более грандиозным провалом в Анси, кульминацией которого стали пять незакрытых мишеней на последней стрельбе во время масс-старта. Перед этим Джима выступила гораздо ниже своих возможностей в спринте (40-е место с двумя промахами), а в преследовании снялась с гонки после того, как на трех огневых рубежах заехала на пять кругов штрафа.

После фиаско Джимы в Анси самой рейтинговой украинкой в общем зачете Кубка мира стала Елена Билосюк, но и ей особо нечем похвастаться. Да, за счет стрельбы капитан команды дважды заехала в топ-25 в связке спринт+преследование, но при этом ногами стабильно оказывалась за пределами топ-40. Сил на масс-старт у ветерана банально не хватило – 30-е место при абсолютно худшем лыжном ходе.

Перед новогодним перерывом на уровень прошлого сезона начала выходить Дарья Блашко – после 29-го места в спринте натурализованная украинка с одним промахом на стрельбище и 32-м ходом на лыжне прогрессировала на 20-ю строку в преследовании, а в воскресенье стала лучшей среди украинок в масс-старте, пусть и финишировала пятой с конца.

Что по остальным? Ирина Петренко даже с чистой стрельбой не смогла квалифицироваться в гонку преследования, а Ольга Абрамова в спринте заняла 94-е место и упустила свой единственный шанс зацепиться за место в сборной на Олимпиаду в Пекине.

Французы напомнили о временах Фуркада и захватили лидерство в Кубке мира

Домашний этап в Анси для мужской сборной Франции начался неудачно – галлы на родном снегу в спринте позволили Йоханнесу Бё открыть счет победам в сезоне, а сами остались за пределами подиума.

Зато дальше все пошло как по маслу – в преследовании Кантен Фийон Майе закрыл 20 из 20 и перехватил лидерство в общем зачете Кубка мира. Он настолько был уверен в своем превосходстве над соперниками, что после финального огневого рубежа в стиле Мартена Фуркада позволил себе на мгновение задержаться на коврике, чтобы отпраздновать победу под гул французских болельщиков.

В масс-старте сыграть с остальными в Фуркада решил Эмильен Жаклен, который уже на втором круге дерзко пошел в сольную атаку и сохранил лидирующую позицию до самой финишной черты. Поразительно, но эта виктория стала для двукратного чемпиона мира первой на уровне Кубка мира – и именно Жаклен ушел на новогодние каникулы в желтой майке лидера общего зачета Кубка мира.

What a final competition! World Cup victory #3 for Emilien Jacquelin in the @BiathlonALGB mass start! ????



???????????? @EmilienJck @FedFranceSki

???????????? @quentinfillon

???????????? Tarjei Boe @NSSF_Biathlon



Watch the action in @biathlonALGB on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/ciFsZDOzEK