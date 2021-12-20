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Самые титулованные биатлонисты в истории по количеству побед в Кубке мира. ВИДЕО
Вы знаете, кто находится на первом месте
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
YouTube-канал real biathlon представил рейтинг самых успешных биатлонистов в истории по количеству побед в личных гонках Кубка мира.
На первой позиции расположился легендарный Уле-Эйнар Бьорндален, следом за которым расположился не менее культовый стреляющий лыжник Мартен Фуркад.
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