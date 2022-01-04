  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Билосюк не вошла в состав сборной Украины на этап Кубка мира в Оберхофе
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Билосюк не вошла в состав сборной Украины на этап Кубка мира в Оберхофе

Биатлон
(1 голосов)

Первый биатлон в 2022 году

Билосюк не вошла в состав сборной Украины на этап Кубка мира в Оберхофе

Новина українською

Государственный тренер Украины по биатлону Евгений Колупаев объявил состав команды на пятый этап Кубка мира в Оберхофе.

Состав сборной Украины на этапе Кубка мира в Оберхофе:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Артем Тищенко и Тарас Лесюк.

Женщины: Юлия Джима, Дарья Блашко, Ольга Абрамова, Катерина Бех и Валентина Семеренко.

Соревнования Кубка мира в Германии пройдут с 7 по 9 января. В программе Кубка мира спринты, смешанные эстафеты и гонки преследования.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Пидручный Елена Пидгрушна Кубок мира по биатлону 2021-2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Biathlon.com.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...