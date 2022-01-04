Билосюк не вошла в состав сборной Украины на этап Кубка мира в Оберхофе

Государственный тренер Украины по биатлону Евгений Колупаев объявил состав команды на пятый этап Кубка мира в Оберхофе.

Состав сборной Украины на этапе Кубка мира в Оберхофе:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Артем Тищенко и Тарас Лесюк.

Женщины: Юлия Джима, Дарья Блашко, Ольга Абрамова, Катерина Бех и Валентина Семеренко.

Соревнования Кубка мира в Германии пройдут с 7 по 9 января. В программе Кубка мира спринты, смешанные эстафеты и гонки преследования.