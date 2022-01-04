Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Билосюк не вошла в состав сборной Украины на этап Кубка мира в Оберхофе
Первый биатлон в 2022 году
Государственный тренер Украины по биатлону Евгений Колупаев объявил состав команды на пятый этап Кубка мира в Оберхофе.
Состав сборной Украины на этапе Кубка мира в Оберхофе:
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Артем Тищенко и Тарас Лесюк.
Женщины: Юлия Джима, Дарья Блашко, Ольга Абрамова, Катерина Бех и Валентина Семеренко.
Соревнования Кубка мира в Германии пройдут с 7 по 9 января. В программе Кубка мира спринты, смешанные эстафеты и гонки преследования.
Популярное сейчас
- Умер экс-чемпион СССР в составе Зари. Он также тренировал "сборную ЛНР"
- Вслед за Дубинчаком. Днепр-1 возвращает Динамо нападающего
- Миколенко: Когда переход в Эвертон был согласован, я сел в машину и минут 30 плакал
- На этапе Кубка мира в Оберхофе перенесен мужской спринт
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО
- Сколько тратит Миля? Роскошная жизнь Милевского. Тачки, девушки, контракты. Куда тратит миллионы?
Новости по теме
- 11:16 Весь спорт Стрелковая катастрофа Джимы, отсутствие резерва у мужчин и другие итоги этапа Кубка мира в Анси
- 15:09 Весь спорт Нестабильные Пидручный и Джима, кризис Йоханнеса Бё и другие итоги этапа Кубка мира в Хохфильцене
- 11:29 Весь спорт Кубок мира: Билосюк и Пидручный первыми стартуют в спринте в Эстерсунде