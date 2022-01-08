Тищенко и Блашко завоевали бронзу в одиночной смешанной эстафете в Оберхофе. Как это было

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию одиночной смешанной эстафеты в рамках пятого этапа Кубка мира в Оберхофе – гонка дуэтов начнется в 15:45 по киевскому времени.

Следить за главными событиями одиночной смешанной эстафеты при участии команды Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной Украины:

8-1. Артем Тищенко

8-2. Дарья Блашко

Полный старт-лист одиночной смешанной эстафеты

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16:30. UA-Футбол поздравляет всех украинцев с медалью! Друзья, до новых встреч!

16:29. Топ-10 гонки:

16:28. Украина – бронзовый призер одиночной смешанной эстафеты в Оберхофе!

Артем Тищенко взял третью в карьере медаль в этой дисциплине, а для Дарьи Блашко сегодняшний успех стал вторым крупнейшим после бронзы чемпионата мира в классической эстафете!

Победа у России, а серебро досталось дуэту из Австрии.

16:25. Почти 25 секунд преимущество у Блашко над белоруской! Это первая медаль олимпийского сезона для Украины!

16:24. Решающая стрельба!

Россиянка защитила лидерство, несмотря на два промаха, а Блашко убегает на финальный круг на твердом третьем месте!

16:20. На отсечке 16,2 км Блашко опережает немку Хильдебранд на 3,3 секунды.

16:19. Седьмая стрельба!

Блашко на последней лежке сделала один промах, но закрепилась в тройке лидеров!

Топ-3 после седьмой стрельбы:

1. Россия (1+10) 32:49.0

2. Австрия (1+10) +25,1

3. Украина (0+10) +28,8

16:15. Шестая стрельба!

Тищенко на стойке взял один доп и вернул Украину в топ-3!

Топ-10 после третьей передачи эстафеты:

16:10. Пятая стрельба!

На лежке Тищенко сделал два промаха – Украина покинула тройку лидеров

Топ-3 после пятой стрельбы:

1. Германия (0+5) 23:32.4

2. Словения (0+6) +9,2

3. Швеция (0+6) +10,4

…

5. Украина (0+8) +11,9

16:04. Четвертая стрельба!

Блашко с двумя допами вывела Украину на второе место!

Топ-10 после второй передачи эстафеты:

15:59. Третья стрельба!

Блашко отработала 5 из 5 и подняла Украину на третье место!

Топ-3 после третьей стрельбы:

1. Норвегия (0+0) 13:42.4

2. Словения (0+1) +2,8

3. Украина (0+4) +8,7

15:55. Вторая стрельба!

Тищенко сделал еще два промаха, но поднялся на 8-е место.

И сразу же первая передача эстафеты!

15:49. Первая стрельба!

Тищенко на лежке взял два дополнительных патрона.

Топ-3 после первой стрельбы:

1. Норвегия (0+0) 4:13.7

2. Швеция (0+0) +0,5

3. Германия (0+0) +1,6

…

9. Украина (0+2) +14,8

15:45. Гонка стартовала!

15:30. В прошлом сезоне золото чемпионата мира в этой дисциплине выиграла Франция. В Оберхофе тоже победили французы, а в Нове Место лучшим стал дуэт из Швеции.

15:15. UA-Футбол приветствует всех поклонников биатлона на одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Биатлонисты уйдут на старт через 30 минут.