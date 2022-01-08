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Тищенко и Блашко завоевали бронзу в одиночной смешанной эстафете в Оберхофе. Как это было
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UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию одиночной смешанной эстафеты в рамках пятого этапа Кубка мира в Оберхофе – гонка дуэтов начнется в 15:45 по киевскому времени.
Следить за главными событиями одиночной смешанной эстафеты при участии команды Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Состав сборной Украины:
8-1. Артем Тищенко
8-2. Дарья Блашко
Полный старт-лист одиночной смешанной эстафеты
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16:30. UA-Футбол поздравляет всех украинцев с медалью! Друзья, до новых встреч!
16:29. Топ-10 гонки:
16:28. Украина – бронзовый призер одиночной смешанной эстафеты в Оберхофе!
Артем Тищенко взял третью в карьере медаль в этой дисциплине, а для Дарьи Блашко сегодняшний успех стал вторым крупнейшим после бронзы чемпионата мира в классической эстафете!
Победа у России, а серебро досталось дуэту из Австрии.
16:25. Почти 25 секунд преимущество у Блашко над белоруской! Это первая медаль олимпийского сезона для Украины!
16:24. Решающая стрельба!
Россиянка защитила лидерство, несмотря на два промаха, а Блашко убегает на финальный круг на твердом третьем месте!
16:20. На отсечке 16,2 км Блашко опережает немку Хильдебранд на 3,3 секунды.
16:19. Седьмая стрельба!
Блашко на последней лежке сделала один промах, но закрепилась в тройке лидеров!
Топ-3 после седьмой стрельбы:
1. Россия (1+10) 32:49.0
2. Австрия (1+10) +25,1
3. Украина (0+10) +28,8
16:15. Шестая стрельба!
Тищенко на стойке взял один доп и вернул Украину в топ-3!
Топ-10 после третьей передачи эстафеты:
16:10. Пятая стрельба!
На лежке Тищенко сделал два промаха – Украина покинула тройку лидеров
Топ-3 после пятой стрельбы:
1. Германия (0+5) 23:32.4
2. Словения (0+6) +9,2
3. Швеция (0+6) +10,4
…
5. Украина (0+8) +11,9
16:04. Четвертая стрельба!
Блашко с двумя допами вывела Украину на второе место!
Топ-10 после второй передачи эстафеты:
15:59. Третья стрельба!
Блашко отработала 5 из 5 и подняла Украину на третье место!
Топ-3 после третьей стрельбы:
1. Норвегия (0+0) 13:42.4
2. Словения (0+1) +2,8
3. Украина (0+4) +8,7
15:55. Вторая стрельба!
Тищенко сделал еще два промаха, но поднялся на 8-е место.
И сразу же первая передача эстафеты!
15:49. Первая стрельба!
Тищенко на лежке взял два дополнительных патрона.
Топ-3 после первой стрельбы:
1. Норвегия (0+0) 4:13.7
2. Швеция (0+0) +0,5
3. Германия (0+0) +1,6
…
9. Украина (0+2) +14,8
15:45. Гонка стартовала!
15:30. В прошлом сезоне золото чемпионата мира в этой дисциплине выиграла Франция. В Оберхофе тоже победили французы, а в Нове Место лучшим стал дуэт из Швеции.
15:15. UA-Футбол приветствует всех поклонников биатлона на одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Биатлонисты уйдут на старт через 30 минут.
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