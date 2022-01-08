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Обергоф 2022. Норвегия побеждает в смешанной эстафете, Украина замкнула ТОП 10
Результаты классической смешанки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 8 января, в немецком Обергофе в рамках 5 этапа Кубка мира 2021/2022 состоялась классическая смешанная эстафета.
Победу в заезде одержали представители Норвегии, серебро у белорусов, а ТОП-3 замкнули французы.
Что касается Украины, то наша команда и ходом и на стрельбе имела проблемы. Слабое выступление и в итоге 10 позиция.
Обергоф 2022. Смешанная эстафета
1. Норвегия (0+6)
2. Беларусь (0+5) (+23,1)
3. Франция (0+11) (+2.01,3)
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10. Украина (0+12) (+4.00,9)
Артем Прима (0+3; 0+1) (+1.04,0)
Дмитрий Пидручный (0+2; 0+1) (+1.39,4)
Валя Семеренко (0+0; 0+2) (+2.58,5)
Юлия Джима (0+0; 0+3)
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