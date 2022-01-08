Обергоф 2022. Норвегия побеждает в смешанной эстафете, Украина замкнула ТОП 10

Сегодня, 8 января, в немецком Обергофе в рамках 5 этапа Кубка мира 2021/2022 состоялась классическая смешанная эстафета.

Победу в заезде одержали представители Норвегии, серебро у белорусов, а ТОП-3 замкнули французы.

Что касается Украины, то наша команда и ходом и на стрельбе имела проблемы. Слабое выступление и в итоге 10 позиция.

Обергоф 2022. Смешанная эстафета

1. Норвегия (0+6)

2. Беларусь (0+5) (+23,1)

3. Франция (0+11) (+2.01,3)

.

.

.

10. Украина (0+12) (+4.00,9)

Артем Прима (0+3; 0+1) (+1.04,0)

Дмитрий Пидручный (0+2; 0+1) (+1.39,4)

Валя Семеренко (0+0; 0+2) (+2.58,5)

Юлия Джима (0+0; 0+3)