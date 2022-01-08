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Обергоф 2022. Украина берет бронзу в одиночной смешанной эстафете

Биатлон
(2 голосов)

Поздравляем с первой медалью

Обергоф 2022. Украина берет бронзу в одиночной смешанной эстафете

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня, 8 января, в немецком Обергофе в рамках 5 этапа Кубка мира 2021/2022 состоялась одиночная смешанная эстафета.

Победу в заезде одержали представители россии, серебро у австрийцев, а ТОП 3 замкнули украинцы.

Это первая медаль нашей команды в сезоне 2021/2022.

Обергоф 2022. Одиночная смешанная эстафета

1. россия (1+12)

2. Австрия (1+13) (+41,5)

3. Украина (0+12) (+1.03,6)

Артем Тищенко (0+2; 0+2) (+26,6)

Дарья Блашко (0+0; 0+2) (+4,7)

Артём Тищенко (0+2; 0+1) (+11,3)

Дарья Блашко (0+1; 0+2)

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Комментарии (1)
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Игорь84 (Киев)
08.01.2022 в 17:02
молодці, чудовий виступ! п.с. мотиви, звичайно, зрозумілі, але писати назву країни з маленької літери якось непрофесійно, ні?
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