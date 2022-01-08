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Обергоф 2022. Украина берет бронзу в одиночной смешанной эстафете
Поздравляем с первой медалью
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 8 января, в немецком Обергофе в рамках 5 этапа Кубка мира 2021/2022 состоялась одиночная смешанная эстафета.
Победу в заезде одержали представители россии, серебро у австрийцев, а ТОП 3 замкнули украинцы.
Это первая медаль нашей команды в сезоне 2021/2022.
Обергоф 2022. Одиночная смешанная эстафета
1. россия (1+12)
2. Австрия (1+13) (+41,5)
3. Украина (0+12) (+1.03,6)
Артем Тищенко (0+2; 0+2) (+26,6)
Дарья Блашко (0+0; 0+2) (+4,7)
Артём Тищенко (0+2; 0+1) (+11,3)
Дарья Блашко (0+1; 0+2)
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