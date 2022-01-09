  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Поздравляем с днем ​​рождения лучшую биатлонистку независимой Украины
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поздравляем с днем ​​рождения лучшую биатлонистку независимой Украины

Биатлон
Обновлено
(2 голосов)

Спасибо капитану за службу

Поздравляем с днем ​​рождения лучшую биатлонистку независимой Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 9 января, свой 35-й день рождения празднует многолетний капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Билосюк (Пидгрушная).

За национальную команду она начала выступать в 2005 году. За это время в активе одного из лучших финишеров в истории биатлона много наград на разных уровнях:

Олимпийские игры:

Сочи 2014: золото (эстафета)

Чемпионат мира:

Новое Место 2013: золото (спринт), серебро (эстафета), бронза (гонка преследования)

Хохфильцен 2017: серебро (эстафета)

Антхольц 2020: бронза (эстафета)

Поклюка 2021: бронза (эстафета)

Кубок мира:

5 золотых наград (4 эстафетные и 1 спринтерская)

10 серебряных наград (8 эстафетных, 1 спринтерская, 1 гонка преследования)

6 бронзовых наград (3 эстафетных, 2 спринтерских, 1 индивидуальная гонка)

Чемпионат Европы:

5 золотых и 3 серебряных награды

Елена Белосюк по-прежнему продолжает защищать честь украинского флага, за что ей благодарны миллионы отечественных болельщиков. Желаем нашему капитану крепкого здоровья и новых свершений во благо Украины!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Елена Пидгрушна
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...