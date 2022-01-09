Поздравляем с днем ​​рождения лучшую биатлонистку независимой Украины

Сегодня, 9 января, свой 35-й день рождения празднует многолетний капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Билосюк (Пидгрушная).

За национальную команду она начала выступать в 2005 году. За это время в активе одного из лучших финишеров в истории биатлона много наград на разных уровнях:

Олимпийские игры:

Сочи 2014: золото (эстафета)

Чемпионат мира:

Новое Место 2013: золото (спринт), серебро (эстафета), бронза (гонка преследования)

Хохфильцен 2017: серебро (эстафета)

Антхольц 2020: бронза (эстафета)

Поклюка 2021: бронза (эстафета)

Кубок мира:

5 золотых наград (4 эстафетные и 1 спринтерская)

10 серебряных наград (8 эстафетных, 1 спринтерская, 1 гонка преследования)

6 бронзовых наград (3 эстафетных, 2 спринтерских, 1 индивидуальная гонка)

Чемпионат Европы:

5 золотых и 3 серебряных награды