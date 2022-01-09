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Поздравляем с днем рождения лучшую биатлонистку независимой Украины
Спасибо капитану за службу
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 9 января, свой 35-й день рождения празднует многолетний капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Билосюк (Пидгрушная).
За национальную команду она начала выступать в 2005 году. За это время в активе одного из лучших финишеров в истории биатлона много наград на разных уровнях:
Олимпийские игры:
Сочи 2014: золото (эстафета)
Чемпионат мира:
Новое Место 2013: золото (спринт), серебро (эстафета), бронза (гонка преследования)
Хохфильцен 2017: серебро (эстафета)
Антхольц 2020: бронза (эстафета)
Поклюка 2021: бронза (эстафета)
Кубок мира:
5 золотых наград (4 эстафетные и 1 спринтерская)
10 серебряных наград (8 эстафетных, 1 спринтерская, 1 гонка преследования)
6 бронзовых наград (3 эстафетных, 2 спринтерских, 1 индивидуальная гонка)
Чемпионат Европы:
5 золотых и 3 серебряных награды
Елена Белосюк по-прежнему продолжает защищать честь украинского флага, за что ей благодарны миллионы отечественных болельщиков. Желаем нашему капитану крепкого здоровья и новых свершений во благо Украины!
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