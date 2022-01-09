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Обергоф 2022. Фийон-Майе побеждает в гонке преследования, Цымбал – лучший среди наших

Биатлон
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Результаты мужского персьюта

Обергоф 2022. Фийон-Майе побеждает в гонке преследования, Цымбал – лучший среди наших

IBU

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 9 декабря, в немецком Обергофе в рамках очередного этапа Кубка мира 2021/2022 состоялась мужская гонка преследования.

Победу в заезде одержал француз Кентен Фийон-Майе, серебро у шведа Себастьяна Самуэльсона, а ТОП-3 замкнул норвежец Тарье Бё.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Богдан Цымбал, который с одним промахом в итоге финишировал 23-м.

Кубок мира 2021/2022. Обергоф

Гонка преследования

Мужчины

23. Богдан Цымбал (0+0+1+0) (+2.11,0)

26. Антон Дудченко (0+1+0+1) (+2.25,5)

38. Дмитрий Пидручный (2+0+3+1) (+3.29,8)

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В статье: Кентен Фийон-Майе Богдан Цымбал
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