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Обергоф 2022. Фийон-Майе побеждает в гонке преследования, Цымбал – лучший среди наших
Результаты мужского персьюта
IBU
Сегодня, 9 декабря, в немецком Обергофе в рамках очередного этапа Кубка мира 2021/2022 состоялась мужская гонка преследования.
Победу в заезде одержал француз Кентен Фийон-Майе, серебро у шведа Себастьяна Самуэльсона, а ТОП-3 замкнул норвежец Тарье Бё.
Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Богдан Цымбал, который с одним промахом в итоге финишировал 23-м.
Кубок мира 2021/2022. Обергоф
Гонка преследования
Мужчины
23. Богдан Цымбал (0+0+1+0) (+2.11,0)
26. Антон Дудченко (0+1+0+1) (+2.25,5)
38. Дмитрий Пидручный (2+0+3+1) (+3.29,8)
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