Обергоф 2022. Фийон-Майе побеждает в гонке преследования, Цымбал – лучший среди наших

Сегодня, 9 декабря, в немецком Обергофе в рамках очередного этапа Кубка мира 2021/2022 состоялась мужская гонка преследования.

Победу в заезде одержал француз Кентен Фийон-Майе, серебро у шведа Себастьяна Самуэльсона, а ТОП-3 замкнул норвежец Тарье Бё.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Богдан Цымбал, который с одним промахом в итоге финишировал 23-м.

Кубок мира 2021/2022. Обергоф

Гонка преследования

Мужчины

23. Богдан Цымбал (0+0+1+0) (+2.11,0)

26. Антон Дудченко (0+1+0+1) (+2.25,5)

38. Дмитрий Пидручный (2+0+3+1) (+3.29,8)