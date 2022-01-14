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Украинки заняли девятое место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Биатлон
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Победа у Франции

Украинки заняли девятое место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Старт командной гонки для сборной Украины получился неудачным – Ирина Петренко, несмотря на всего один дополнительный патрон на стрельбище, передала эстафету лишь на 21-м месте.

Юлия Джима на втором этапе с одним промахом отыграла семь позиций и сократила отставание от лидеров эстафеты на 11 секунд.

На третьем этапе Валя Семеренко с двумя дополнительными патронами вернула команду в топ-10.

Наконец, Анастасия Меркушина в свой 26-й день рождения с двумя промахами на огневых рубежах финишировала 9-й в 12 секундах позади от сборной Эстонии.

Кубок мира по биатлону. Рупольдинг. Женщины. Результаты эстафеты:

1. Франция (0+4) 1:10:50,0

2. Швеция (0+2) +35,1

3. Россия (0+6) +1:12,2

4. Германия (1+5) +1:26,6

5. Беларусь (1+7) +1:27,8

6. Италия (0+7) +1:28,4

...

9. Украина Украина (0+6) +2:41,2

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В статье: Анастасия Меркушина Юлия Джима Кубок мира по биатлону 2021-2022
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