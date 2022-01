Украинцы бегут эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Текстовая трансляция гонки

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге – командная гонка с четырьмя этапами начнется в 15:30 по киевскому времени.

Следить за главными событиями классической эстафеты при участии биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной Украины:

6-1. Артем Прима

6-2. Дмитрий Пидручный

6-3. Богдан Цимбал

6-4. Антон Дудченко

Полный старт-лист эстафеты

15:30. Гонка стартовала!

15:15. Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра сегодня выставил тот же состав, который в Хохфильцене занял седьмое место, а в Эстерсунде был пятым. Похоже, расстановка на Олимпиаду определена окончательно.

It is time for men’s relay! Can the @FedFranceSki men follow up the women’s success today? ????????



Watch live on https://t.co/Jw2DHhXhvq and follow along on the Official IBU App! #biathlon #RUH22 pic.twitter.com/KUYS4K0M1j