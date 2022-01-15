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Украинцы бегут эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Текстовая трансляция гонки

Биатлон
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Украинцы бегут эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Текстовая трансляция гонки

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге – командная гонка с четырьмя этапами начнется в 15:30 по киевскому времени.

Следить за главными событиями классической эстафеты при участии биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной Украины:

6-1. Артем Прима

6-2. Дмитрий Пидручный

6-3. Богдан Цимбал

6-4. Антон Дудченко

Полный старт-лист эстафеты

Текстовая трансляция гонки:

15:30. Гонка стартовала!

15:15. Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра сегодня выставил тот же состав, который в Хохфильцене занял седьмое место, а в Эстерсунде был пятым. Похоже, расстановка на Олимпиаду определена окончательно.

15:00. Добрый день! На UA-Футбол стартует текстовая трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Захватывающая командная гонка начнется в 15:30 по киевскому времени.

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2021-2022
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