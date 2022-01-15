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Украинцы бегут эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Текстовая трансляция гонки
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге – командная гонка с четырьмя этапами начнется в 15:30 по киевскому времени.
Следить за главными событиями классической эстафеты при участии биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Состав сборной Украины:
6-1. Артем Прима
6-2. Дмитрий Пидручный
6-3. Богдан Цимбал
6-4. Антон Дудченко
Текстовая трансляция гонки:
15:30. Гонка стартовала!
15:15. Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра сегодня выставил тот же состав, который в Хохфильцене занял седьмое место, а в Эстерсунде был пятым. Похоже, расстановка на Олимпиаду определена окончательно.
It is time for men’s relay! Can the @FedFranceSki men follow up the women’s success today? ????????— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 15, 2022
Watch live on https://t.co/Jw2DHhXhvq and follow along on the Official IBU App! #biathlon #RUH22 pic.twitter.com/KUYS4K0M1j
15:00. Добрый день! На UA-Футбол стартует текстовая трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Захватывающая командная гонка начнется в 15:30 по киевскому времени.
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