Известен состав украинской команды на седьмой этап Кубка мира в Антхольце

Мужская и женская сборные Украины определились со составами на седьмой этап Кубка мира 2021/2022.

Так, в шестерки спортсменов, которые выступят на последнем перед Олимпиадой этапе, вошли:

Женщины: Юлия Джима, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Елена Белосюк, Дарья Блашко, Валентина Семеренко.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Тарас Лесюк.

Напомним, что этап в Антхольце пройдет с 20 по 23 января.