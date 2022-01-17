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Известен состав украинской команды на седьмой этап Кубка мира в Антхольце
Будем болеть
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мужская и женская сборные Украины определились со составами на седьмой этап Кубка мира 2021/2022.
Так, в шестерки спортсменов, которые выступят на последнем перед Олимпиадой этапе, вошли:
Женщины: Юлия Джима, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Елена Белосюк, Дарья Блашко, Валентина Семеренко.
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Тарас Лесюк.
Напомним, что этап в Антхольце пройдет с 20 по 23 января.
Ранее мужская сборная Украины
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