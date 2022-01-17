  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Известен состав украинской команды на седьмой этап Кубка мира в Антхольце
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известен состав украинской команды на седьмой этап Кубка мира в Антхольце

Биатлон
(1 голосов)

Будем болеть

Известен состав украинской команды на седьмой этап Кубка мира в Антхольце

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мужская и женская сборные Украины определились со составами на седьмой этап Кубка мира 2021/2022.

Так, в шестерки спортсменов, которые выступят на последнем перед Олимпиадой этапе, вошли:

Женщины: Юлия Джима, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Елена Белосюк, Дарья Блашко, Валентина Семеренко.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Тарас Лесюк.

Напомним, что этап в Антхольце пройдет с 20 по 23 января.

Ранее мужская сборная Украины объявила состав на Олимпиаду 2022 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок мира по биатлону
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...