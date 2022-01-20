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Сборная Украины назвала состав женской сборной на индивидуальную гонку в Антхольце
В состав попали лучшие из лучших
фото - biathlon.com.ua
В пятницу, 21 января, в Антхольц-Антерсельве состоится женская индивидуальная гонка, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону.
Тренерский штаб сборной Украины назвал состав команды, который представит страну в этом забеге.
22. Ирина Петренко
52. Анастасия Меркушина
55. Юлия Джима
60. Дарья Блашко
87. Елена Билосюк
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Источник:biathlon.com.ua
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