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Сборная Украины назвала состав женской сборной на индивидуальную гонку в Антхольце

Биатлон
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В состав попали лучшие из лучших

Сборная Украины назвала состав женской сборной на индивидуальную гонку в Антхольце

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

В пятницу, 21 января, в Антхольц-Антерсельве состоится женская индивидуальная гонка, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону.

Тренерский штаб сборной Украины назвал состав команды, который представит страну в этом забеге.

22. Ирина Петренко

52. Анастасия Меркушина

55. Юлия Джима

60. Дарья Блашко

87. Елена Билосюк

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В статье: Анастасия Меркушина Юлия Джима
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Источник:
biathlon.com.ua

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