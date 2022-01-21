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Петренко первой среди украинок побежит индивидуальную гонку в Антхольце

Биатлон
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Петренко первой среди украинок побежит индивидуальную гонку в Антхольце

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

Четыре украинских биатлонистки выступят в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце. Изначально стартовать должна была и Дарья Блашко, но по договоренности с тренером Урошем Велепецом она в сегодняшней гонке не выступит.

Стартовые позиции украинских биатлонисток (начало гонки в 15:15 по киевскому времени):

22. Ирина Петренко

52. Анастасия Меркушина

55. Юлия Джима

87. Елена Билосюк

Полный старт-лист индивидуальной гонки

Первую индивидуальную гонку сезона 2021-2022 в Эстерсунде выиграла чешка Маркета Давидова, а лучше среди украинок стала Валя Семеренко (17-е место).

Накануне украинские биатлонисты не попали в очковую зону в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце.

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В статье: биатлон Кубок мира по биатлону 2021-2022
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