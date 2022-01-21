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Петренко первой среди украинок побежит индивидуальную гонку в Антхольце
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фото - biathlon.com.ua
Четыре украинских биатлонистки выступят в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце. Изначально стартовать должна была и Дарья Блашко, но по договоренности с тренером Урошем Велепецом она в сегодняшней гонке не выступит.
Стартовые позиции украинских биатлонисток (начало гонки в 15:15 по киевскому времени):
22. Ирина Петренко
52. Анастасия Меркушина
55. Юлия Джима
87. Елена Билосюк
Полный старт-лист индивидуальной гонки
Первую индивидуальную гонку сезона 2021-2022 в Эстерсунде выиграла чешка Маркета Давидова, а лучше среди украинок стала Валя Семеренко (17-е место).
Накануне украинские биатлонисты не попали в очковую зону в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце.
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