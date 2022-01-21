Меркушина рассказала о самочувствии после болезни

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала результаты индивидуальной гонки в Антхольце и рассказала о своем самочувствии после перенесенной болезни. Ее слова цитирует UA:Перший:

"Я не сказала бы, что сегодня ветер был легче – на первых рубежах мне немного повезло, а дальше ветер поднялся. На второй лежке я удачно сделала поправку, а то, что промахнулась – это мышечное, импульс, – у меня дернулась рука. Жаль, что я не смогла "отменить" выстрел.

Сейчас, после болезни, мне пока трудно разбегаться. Последние два круга были очень тяжелыми. На стойке я не понимала, почему промазала, причина в голове, и ветер поднялся: по флажкам видно, что он сильнее, не справилась. Последний круг прошел на зубах, надеюсь, что прорвет, и хотя бы дальше будет легче" – сказала она.