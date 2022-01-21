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Меркушина рассказала о самочувствии после болезни
Комментарий биатлонистки
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала
"Я не сказала бы, что сегодня ветер был легче – на первых рубежах мне немного повезло, а дальше ветер поднялся. На второй лежке я удачно сделала поправку, а то, что промахнулась – это мышечное, импульс, – у меня дернулась рука. Жаль, что я не смогла "отменить" выстрел.
Сейчас, после болезни, мне пока трудно разбегаться. Последние два круга были очень тяжелыми. На стойке я не понимала, почему промазала, причина в голове, и ветер поднялся: по флажкам видно, что он сильнее, не справилась. Последний круг прошел на зубах, надеюсь, что прорвет, и хотя бы дальше будет легче" – сказала она.
Напомним, что ранее
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