Украинки бегут эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце. Текстовая трансляция гонки

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женской эстафетной гонки на третьем этапе Кубка мира в Антхольце – командная гонка с четырьмя этапами начнется в 16:00 по киевскому времени.

Следить за главными событиями классической эстафеты при участии биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной Украины:

8-1. Валя Семеренко

8-2. Дарья Блашко

8-3. Юлия Джима

8-4. Елена Билосюк

Полный старт-лист эстафеты

Текстовая трансляция гонки

16:44. Пятая стрельба!

Меркушина на лежке закрыла 5 из 5 и отыграла несколько позиций.

Топ-3 после пятой стрельбы:

1. Россия (0+8) 42:05.1

2. Польша (0+7) +29,1

3. Италия (0+8) +29,9

…

10. Украина (0+5) +1:19.1

16:42. Все-таки третий этап бежит Анастасия Меркушина, хотя перед гонкой была информация, что Урош Велепец вернул в состав Юлию Джиму.

16:38. Блашко передала эстафету Джиме на 13-м месте

Блашко решила не отставать от Вали Семеренко и тоже проиграла неприлично много на последнем круге.

Топ-10 после второго этапа эстафеты:

16:36. Отсечка 11,7 км. Россия на 23 секунды опережает Италию, Блашко опустилась на 13-е место (+1:21.5).

16:32. Четвертая стрельба!

Блашко на стойке использовала один дополнительный патрон – Украина снова 10-я.

Топ-3 после четвертой стрельбы:

1. Россия (0+7) 30:45.0

2. Канада (0+1) +9,3

3. Швейцария (0+2) +11,3

…

10. Украина (0+5) +57,1

16:29. На отсечке 9,7 километра Беларусь на 10 секунд опережает Польшу, Блашко – 11-я (+59,2).

16:25. Третья стрельба!

На лежке Блашко взяла один доп и вернулась на 10-е место.

Топ-3 после третьей стрельбы:

1. Беларусь (0+2) 24:06.6

2. Польша (0+4) +15,7

3. Канада (0+1) +18,2

…

10. Украина (0+4) +47,4

16:22. Отсечка 7,7 км. Лидерство делят Беларусь и Швеция, Блашко – 12-я (+39,8).

16:18. Валя Семеренко завершила первый этап 10-й

Украинка проиграла 25 секунд на последнем круге.

Топ-10 после первой передачи эстафеты:

16:17. На отсечке 5,7 км Семеренко опустилась на 10-е место (+38,0).

16:13. Вторая стрельба!

Валя Семеренко – 5 из 5 на стойке!

Топ-3 после второй стрельбы:

1. Беларусь (0+2) 12:34.1

2. Швеция (0+1) +1,3

3. Италия (0+3) +2,1

…

7. Украина (0+3) +14,2

16:10. Отсечка 3,7 км. Швеция и Беларусь лидируют дуэтом, Валя Семеренко идет 10-й (+24,4).

16:07. Первая стрельба!

Валя Семеренко взяла на лежке три дополнительных патрона. Хоть скорострельность была неплохой.

Топ-3 после первой стрельбы:

1. Швеция (0+0) 6:03.3

2. Беларусь (0+0) +0,9

3. Чехия (0+0) +14,2

…

10. Украина (0+3) +27,2

16:04. Отсечка 1,7 км. Валя Семеренко занимает шестое место (+5,5).

16:00. Гонка стартовала!

15:45. Украина в Эстерсунде была десятой, в Хохфильцене замкнула топ-5, а в Рупольдинге финишировала на девятом месте.

15:30. Добрый день! На UA-Футбол стартует текстовая трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце. Биатлонистки уйдут в бой ровно через 30 минут!