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Украинки бегут эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце. Текстовая трансляция гонки
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женской эстафетной гонки на третьем этапе Кубка мира в Антхольце – командная гонка с четырьмя этапами начнется в 16:00 по киевскому времени.
Следить за главными событиями классической эстафеты при участии биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Состав сборной Украины:
8-1. Валя Семеренко
8-2. Дарья Блашко
8-3. Юлия Джима
8-4. Елена Билосюк
Текстовая трансляция гонки
16:44. Пятая стрельба!
Меркушина на лежке закрыла 5 из 5 и отыграла несколько позиций.
Топ-3 после пятой стрельбы:
1. Россия (0+8) 42:05.1
2. Польша (0+7) +29,1
3. Италия (0+8) +29,9
…
10. Украина (0+5) +1:19.1
16:42. Все-таки третий этап бежит Анастасия Меркушина, хотя перед гонкой была информация, что Урош Велепец вернул в состав Юлию Джиму.
16:38. Блашко передала эстафету Джиме на 13-м месте
Блашко решила не отставать от Вали Семеренко и тоже проиграла неприлично много на последнем круге.
Топ-10 после второго этапа эстафеты:
16:36. Отсечка 11,7 км. Россия на 23 секунды опережает Италию, Блашко опустилась на 13-е место (+1:21.5).
16:32. Четвертая стрельба!
Блашко на стойке использовала один дополнительный патрон – Украина снова 10-я.
Топ-3 после четвертой стрельбы:
1. Россия (0+7) 30:45.0
2. Канада (0+1) +9,3
3. Швейцария (0+2) +11,3
…
10. Украина (0+5) +57,1
16:29. На отсечке 9,7 километра Беларусь на 10 секунд опережает Польшу, Блашко – 11-я (+59,2).
16:25. Третья стрельба!
На лежке Блашко взяла один доп и вернулась на 10-е место.
Топ-3 после третьей стрельбы:
1. Беларусь (0+2) 24:06.6
2. Польша (0+4) +15,7
3. Канада (0+1) +18,2
…
10. Украина (0+4) +47,4
16:22. Отсечка 7,7 км. Лидерство делят Беларусь и Швеция, Блашко – 12-я (+39,8).
16:18. Валя Семеренко завершила первый этап 10-й
Украинка проиграла 25 секунд на последнем круге.
Топ-10 после первой передачи эстафеты:
16:17. На отсечке 5,7 км Семеренко опустилась на 10-е место (+38,0).
16:13. Вторая стрельба!
Валя Семеренко – 5 из 5 на стойке!
Топ-3 после второй стрельбы:
1. Беларусь (0+2) 12:34.1
2. Швеция (0+1) +1,3
3. Италия (0+3) +2,1
…
7. Украина (0+3) +14,2
16:10. Отсечка 3,7 км. Швеция и Беларусь лидируют дуэтом, Валя Семеренко идет 10-й (+24,4).
16:07. Первая стрельба!
Валя Семеренко взяла на лежке три дополнительных патрона. Хоть скорострельность была неплохой.
Топ-3 после первой стрельбы:
1. Швеция (0+0) 6:03.3
2. Беларусь (0+0) +0,9
3. Чехия (0+0) +14,2
…
10. Украина (0+3) +27,2
16:04. Отсечка 1,7 км. Валя Семеренко занимает шестое место (+5,5).
16:00. Гонка стартовала!
15:45. Украина в Эстерсунде была десятой, в Хохфильцене замкнула топ-5, а в Рупольдинге финишировала на девятом месте.
15:30. Добрый день! На UA-Футбол стартует текстовая трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце. Биатлонистки уйдут в бой ровно через 30 минут!
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