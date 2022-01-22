Бенедикт Долль выиграл масс-старт в Антхольце

В итальянском Антхольце состоялся мужской масс-старт в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону.

Напомним, что представители Украины не квалифицировались в масс-старт. Первую гонку сезона в этом формате в декабре 2021 года на этапе в Анси выиграл француз Эмильен Жаклен.

Масс-старт. Мужчины

1. Бенедикт Долль (0+0+1+0) 37:14,9

2. Йоханнес Тингнес Бё (1+0+1+1) +31,3

3. Стурла Легрейд (0+2+0+1) +1:28,8