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Чемпионат Европы 2022. Труш – лучший среди украинцев в гонке преследования
Результаты мужского персьюта
фото - biathlon.com.ua
Сегодня, 29 января, в немецком Арбере в рамках Чемпионата Европы 2022 состоялась мужская гонка преследования.
Победителем гонки стал норвежец Сверре Дален Аспенс. Серебро у россиянина Петра Пащенко, а бронза – у немца Лукаса Фрацшера.
Лучшим среди украинцев стал Виталий Труш, с 4 промахами финишировавший в итоге 20-м.
Чемпионат Европы 2022. Арбер
Гонка преследования
Мужчины
1. Сверре Дален Аспенс (1+0+1+1)
2. Петр Пащенко (1+2+0+2) (+38,1)
3. Лукас Фратцшер (1+1+4+0) (+53,0)
...
20. Виталий Труш (0+1+1+2) (+3:27,5)
22. Тарас Лесюк (0+1+1+3) (+3:30,7)
35. Андрей Доценко (3+1+0+2) (+4:44,6)
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