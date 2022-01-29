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Чемпионат Европы 2022. Труш – лучший среди украинцев в гонке преследования

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Результаты мужского персьюта

Чемпионат Европы 2022. Труш – лучший среди украинцев в гонке преследования

фото - biathlon.com.ua

UA-Футбол
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Сегодня, 29 января, в немецком Арбере в рамках Чемпионата Европы 2022 состоялась мужская гонка преследования.

Победителем гонки стал норвежец Сверре Дален Аспенс. Серебро у россиянина Петра Пащенко, а бронза – у немца Лукаса Фрацшера.

Лучшим среди украинцев стал Виталий Труш, с 4 промахами финишировавший в итоге 20-м.

Чемпионат Европы 2022. Арбер

Гонка преследования

Мужчины

1. Сверре Дален Аспенс (1+0+1+1)

2. Петр Пащенко (1+2+0+2) (+38,1)

3. Лукас Фратцшер (1+1+4+0) (+53,0)

...

20. Виталий Труш (0+1+1+2) (+3:27,5)

22. Тарас Лесюк (0+1+1+3) (+3:30,7)

35. Андрей Доценко (3+1+0+2) (+4:44,6)

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В статье: чемпионат Европы по биатлону Виталий Труш
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