Стало известно, почему Семеренко не финишировала в индивидуальной гонке

Валентина Семеренко на пятых Олимпийских играх в Пекине после трех кругов штрафа в смешанной эстафете не смогла финишировать в индивидуальной гонке.

Опытная украинка сошла с дистанции перед третьим огневым рубежом.

После гонки тренер сборной Украины Урош Велепец объяснил, что произошло с Семеренко.

«Врачи ею занимаются. Не хватило воздуха. Начала хорошо первый круг, но потом холодный воздух. У нее есть незначительная аллергия на холод. Она захлебнулась, хотела пробежать, но уже не было смысла. Надо было раньше сойти с трассы, но она боролась до конца.

Сейчас ей лучше, ею занимаются врачи. Падение? Нет, не было, просто не могла бежать. Возник спазм, и она не смогла бежать», - сказал словенский специалист.

В индивидуальной гонке Юлия Джима заняла 10-е место, а Ирина Петренко стала 11-й.