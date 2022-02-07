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Стало известно, почему Семеренко не финишировала в индивидуальной гонке
Олимпиада идет не по плану Валентины
Фото - telegraf.com
Валентина Семеренко на пятых Олимпийских играх в Пекине после трех кругов штрафа в смешанной эстафете не смогла финишировать в индивидуальной гонке.
Опытная украинка сошла с дистанции перед третьим огневым рубежом.
После гонки тренер сборной Украины Урош Велепец объяснил, что произошло с Семеренко.
«Врачи ею занимаются. Не хватило воздуха. Начала хорошо первый круг, но потом холодный воздух. У нее есть незначительная аллергия на холод. Она захлебнулась, хотела пробежать, но уже не было смысла. Надо было раньше сойти с трассы, но она боролась до конца.
Сейчас ей лучше, ею занимаются врачи. Падение? Нет, не было, просто не могла бежать. Возник спазм, и она не смогла бежать», - сказал словенский специалист.
В индивидуальной гонке Юлия Джима заняла 10-е место, а Ирина Петренко стала 11-й.
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