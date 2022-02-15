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Олимпиада-2022. Билосюк включена в состав сборной Украины на эстафету
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фото - biathlon.com.ua
Главный тренер сборной Украины Урош Велепец представил состав команды на завтрашнюю эстафетную гонку в рамках Олимпийских игр в Пекине.
Капитан сборной Елена Билосюк, которая из-за положительного теста на коронавирус не пробежала в Пекине ни одной гонки, заявлена на четвертый этап.
Лидер команды Юлия Джима подхватит эстафету после Ирины Петренко, а Анастасия Меркушина выступит на третьем этапе.
Состав сборной Украины:
9-1. Ирина Петренко
9-2. Юлия Джима
9-3. Анастасия Меркушина
9-4. Елена Билосюк
Женская эстафета на Олимпиаде-2022 пройдет 16 февраля в 09:45 по киевскому времени.
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