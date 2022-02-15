Олимпиада-2022. Билосюк включена в состав сборной Украины на эстафету

Главный тренер сборной Украины Урош Велепец представил состав команды на завтрашнюю эстафетную гонку в рамках Олимпийских игр в Пекине.

Капитан сборной Елена Билосюк, которая из-за положительного теста на коронавирус не пробежала в Пекине ни одной гонки, заявлена на четвертый этап.

Лидер команды Юлия Джима подхватит эстафету после Ирины Петренко, а Анастасия Меркушина выступит на третьем этапе.

Состав сборной Украины:

9-1. Ирина Петренко

9-2. Юлия Джима

9-3. Анастасия Меркушина

9-4. Елена Билосюк

Полный старт-лист эстафеты

Женская эстафета на Олимпиаде-2022 пройдет 16 февраля в 09:45 по киевскому времени.