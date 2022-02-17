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Олимпиада-2022. Женский масс-старт перенесен на пятницу из-за морозов
Завтра будет две гонки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Организаторы Олимпийских игр в Пекине официально сообщили о том, что из-за сильных морозов и вероятного ухудшения ветровой обстановки женская биатлонная гонка с массового старта перенесена с 19 на 18 февраля.
Женский масс-старт начнется в пятницу в 09:00 по киевскому времени. Мужская гонка состоится в 11:00.
Украину в масс-стартах представят три биатлониста – Юлия Джима, Дмитрий Пидручный и Артем Прима.
UA-Футбол проведет текстовые трансляции масс-стартов на Олимпиаде-2022 в Китае.
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