Олимпиада-2022. Женский масс-старт перенесен на пятницу из-за морозов

Организаторы Олимпийских игр в Пекине официально сообщили о том, что из-за сильных морозов и вероятного ухудшения ветровой обстановки женская биатлонная гонка с массового старта перенесена с 19 на 18 февраля.

Женский масс-старт начнется в пятницу в 09:00 по киевскому времени. Мужская гонка состоится в 11:00.

Украину в масс-стартах представят три биатлониста – Юлия Джима, Дмитрий Пидручный и Артем Прима.

UA-Футбол проведет текстовые трансляции масс-стартов на Олимпиаде-2022 в Китае.