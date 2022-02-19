Брынзак: Мне не стыдно за украинский биатлон

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал результат Олимпийских игр 2022. Его слова приводит Суспільне:

"Я бы не хотел сейчас оценивать, потому что сейчас эмоции у всех – и у меня, и у болельщиков. Когда эмоции зашкаливают, можно ошибочно поставить не тот лайк. Надо объективно разобраться.

Если посмотреть на Олимпиаду, на что мы могли рассчитывать, то это в личных гонках только Джима и Пидручный. И в эстафетных гонках мы могли сражаться за медали.

У нас были шансы, команда функционально была готова очень здорово, но не получилось со стрельбой, не приспособились к этим сложным условиям – высокогорным, ветряным, морозным. Таких тренировок не было во время сезона.

Мы общались с тренерами, нас подвело то, что у нас не было подготовки в столь сложных условиях, не было возможности. Ребятам и девушкам не удалось к ним привыкнуть.

Если взять женскую команду, то вообще много форс-мажоров. Две болезни в декабре Петренко и Меркушиной, они были на антибиотиках, с температурой, инфекция была очень серьезная.

Но удалось выйти на какой-нибудь более-менее уровень. Мы уже молчим о Блашко, которая не смогла стартовать, об Елене Белосюк, которая с температурой лежала неделю до старта и очень тяжело перенесла ковид. Женской команде было очень тяжело.

Мужская команда? Да, могли лучше, особенно молодые Цимбал и Дудченко. Считал, что они получше будут стрелять и выступать, это их первая Олимпиада, это эмоции и психология. Им не удалось показать этот результат, у них еще впереди.

Пидручный пытался, были шансы, иногда одного выстрела не хватало до медали, иногда двух. Это обо всех можно так говорить. Не только у нас ждали медали – ждали во Франции, Белоруссии, Германии, Италии, Швеции. У нас не самая сильная биатлонная нация в мире, боролись как могли.

Мне не стыдно за наш украинский биатлон. Мы знаем, как двигаться дальше. Думаю, немного запоздалая смена поколений – одна из объективных причин. Это все должно исправиться, и будут новые звезды у нас в команде", – сказал он.