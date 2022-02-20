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Брынзак рассказал о кадровых изменениях в национальной сборной Украины

Биатлон
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Брынзак рассказал о кадровых изменениях в национальной сборной Украины

Фото: Биатлон Украины

UA-Футбол
Новина українською

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, какие кадровые изменения ожидают национальную мужскую и женскую команду. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

- С мужской командой, думаю, практически все понятно. Мы уже с Санитрой разговаривали на эту тему. Если будет финансовая возможность, он хочет сделать внутри команды две группы – основную и молодежную, чтобы этих ребят (Кинаша, Мандзина, Боровика, Грущака) подтягивать к более качественной подготовке и планировать их развитие по единой методике с основой. Чтобы на следующую Олимпиаду, мы выбирали не четыре из четырех плюс одного запасного, а чтобы было хотя бы 8-9 конкурентоспособных человек на пять позиций.

- А с женской командой?

- Здесь пока сложно сказать. Захочет ли Джима продолжать выступления? Понятно, что Елена и Вита с Валей не будут выступать. Останется ли Петренко? Тоже не факт, потому что имеет семью, маленького ребенка. В общем, нужно закончить этот сезон, а потом сесть – поговорить со спортсменками и понять, какой кадровый резерв у нас будет и кто будет тренировать эту команду. Думаю, эти вопросы мы будем решать в апреле-мае, не сейчас – сказал он.

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В статье: Владимир Брынзак
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