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IBU перенёс женский спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене
Он состоится 18 марта
Фото - biathlon.com
Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о переносе женского спринта на заключительном, десятом этапе Кубка мира – 2021/2022 в Хольменколлене (Норвегия).
Решение принято из-за неблагоприятных погодных условий.
Соревнования должны были пройти 17 марта, новая дата старта – 18 марта. Также 18-го числа пройдёт и мужской спринт. Женщины выйдут на старт в 15:15, а мужчины – в 17:45.
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