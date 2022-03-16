IBU перенёс женский спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о переносе женского спринта на заключительном, десятом этапе Кубка мира – 2021/2022 в Хольменколлене (Норвегия).

Решение принято из-за неблагоприятных погодных условий.

Соревнования должны были пройти 17 марта, новая дата старта – 18 марта. Также 18-го числа пройдёт и мужской спринт. Женщины выйдут на старт в 15:15, а мужчины – в 17:45.