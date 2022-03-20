УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Кубок мира 2021/2022. Бреза-Буше побеждает в последней гонке сезона
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок мира 2021/2022. Бреза-Буше побеждает в последней гонке сезона

Биатлон
(1 голосов)

Результаты масс старта в Холменколене

Кубок мира 2021/2022. Бреза-Буше побеждает в последней гонке сезона

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 20 марта в норвежском Холменколлене состоялась предпоследняя гонка сезона 2021/2022 – масс старт у женщин.

Победу в заезде одержала представительница Франции Жустин Бреза-Буше, серебро у немки Франциски Пройс, а ТОП 3 замкнула лидер общего зачета, норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд.

Кубок мира 2021/2022. Холменколен

Масс старт

Женщины

1. Жустин Бреза-Буше (1+1+0+0)

2. Франциска Пройс (0+1+0+1) (+7,8)

3. Марте Олсбю-Ройзеланд (0+1+0+1) (+8,6)

В 16:00 стартует последняя гонка сезона – масс старт у мужчин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок мира по биатлону
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...