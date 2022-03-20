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Кубок мира 2021/2022. Бреза-Буше побеждает в последней гонке сезона
Результаты масс старта в Холменколене
Сегодня, 20 марта в норвежском Холменколлене состоялась предпоследняя гонка сезона 2021/2022 – масс старт у женщин.
Победу в заезде одержала представительница Франции Жустин Бреза-Буше, серебро у немки Франциски Пройс, а ТОП 3 замкнула лидер общего зачета, норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд.
Кубок мира 2021/2022. Холменколен
Масс старт
Женщины
1. Жустин Бреза-Буше (1+1+0+0)
2. Франциска Пройс (0+1+0+1) (+7,8)
3. Марте Олсбю-Ройзеланд (0+1+0+1) (+8,6)
В 16:00 стартует последняя гонка сезона – масс старт у мужчин.
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