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Мартен Фуркад дал заднюю после поста Дмитрия Пидручного. Фото

Биатлон
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Оно считалось легендой

Мартен Фуркад дал заднюю после поста Дмитрия Пидручного. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Бывший французский биатлонист Мартен Фуркад ответил на пост капитана украинской команды Дмитрия Пидручного (наш спортсмен обозвал двух братьев Фуркадов нецензурной бранью).

"Я понимаю ваш гнев и уныние, но это не дает права вам оскорблять кого-то из-за того, что сказал его брат.

И если вы забыли, меня зовут Мартен, и в последнее время я не давал никаких интервью" – написал он.

Мартен Фуркад дал заднюю после поста Дмитрия Пидручного. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее брат Мартена Фуркада старший Симон рассказал, что они не поддерживают исключение российских спортсменов из международных соревнований.

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В статье: Мартен Фуркад Дмитрий Пидручный
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