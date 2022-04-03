Мартен Фуркад дал заднюю после поста Дмитрия Пидручного. Фото

Бывший французский биатлонист Мартен Фуркад ответил на пост капитана украинской команды Дмитрия Пидручного (наш спортсмен обозвал двух братьев Фуркадов нецензурной бранью).

"Я понимаю ваш гнев и уныние, но это не дает права вам оскорблять кого-то из-за того, что сказал его брат.

И если вы забыли, меня зовут Мартен, и в последнее время я не давал никаких интервью" – написал он.

Напомним, что ранее брат Мартена Фуркада старший Симон рассказал, что они не поддерживают исключение российских спортсменов из международных соревнований.