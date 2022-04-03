Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мартен Фуркад дал заднюю после поста Дмитрия Пидручного. Фото
Оно считалось легендой
Бывший французский биатлонист Мартен Фуркад ответил на пост капитана украинской команды Дмитрия Пидручного (наш спортсмен обозвал двух братьев Фуркадов нецензурной бранью).
"Я понимаю ваш гнев и уныние, но это не дает права вам оскорблять кого-то из-за того, что сказал его брат.
И если вы забыли, меня зовут Мартен, и в последнее время я не давал никаких интервью" – написал он.
Напомним, что ранее брат Мартена Фуркада старший Симон рассказал, что они не поддерживают исключение российских спортсменов из международных соревнований.
Популярное сейчас
- В Киевской области орками был расстрелян профессиональный футболист вместе с семьей
- В Венгрии проходят парламентские выборы. Пророссийские силы могут проиграть
- Минобороны Украины: Отступление из Киевской области – единственная успешная операция россиян
- Пидручный Мартену Фуркаду: Ты никогда публично не заявлял, что осуждаешь войну России против Украины
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
Новости по теме
- 22:37 Весь спорт Пидручный Мартену Фуркаду: Ты никогда публично не заявлял, что осуждаешь войну России против Украины
- 13:29 Весь спорт Пидручный и Прима не организовали сенсацию в преследовании на Олимпиаде-2022. Как это было
- 12:11 Весь спорт Украина провалила смешанную эстафету на Олимпиаде-2022 в Пекине. Как это было