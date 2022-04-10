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Владимир Брынзак не будет участвовать в выборах президента Федерации биатлона Украины

Биатлон
(1 голосов)

Он находился на этой должности на протяжении 24 лет

Владимир Брынзак не будет участвовать в выборах президента Федерации биатлона Украины

Фото: Биатлон Украины

Новина українською

Владимир Брынзак не примет участие в выборах президента Федерации биатлона Украины.

Об этом пишет Champion со ссылкой на Kamp-Sport.

В Федерации биатлона Украины будет новый президент, ведь Брынзак в выборах участвовать не будет. Голосование состоится 18 мая 2022 года.

Отметим, что Бринзак возглавляет национальную федерацию с 1998 года.

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