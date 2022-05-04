Главный тренер сборной Украины по биатлону: Первая задача – сделать команду командой

Главный тренер сборной Украины по биатлону рассказал об основных целях на сезон в интервью для Суспильне Спорт.

О назначении главным тренером женской сборной Украины

"Решение принималось коллегиально по тренерскому составу. С Александром Биланенком мы давно работали, с Олегом Меркушиным еще нужно будет говорить о его работе, чем он будет заниматься. Мы с ним общались уже и решили, что он пойдет в команду "Б", чтобы в нас была тесная связь между командами "А" и "Б", направление работы мы с ним тоже определили. Даже если будет такая возможность, будем вместе работы собрания, чтобы видеть друг друга, спортсменов, уровень подготовки каждого из них".

О составе женской команды на грядущий сезон

"Юля Джима будет работать с нами в команде. Мы с ней разговаривали, она согласилась. Разговаривал также с Еленой Белосюк, планирую лично связываться с Ириной Варвинец (Петренко), Юлей Журавок, Настей Меркушиной, Дарьей Блашко по работе в команде ".

О ключевых задачах в работе со сборной

"Первая задача – сделать команду командой, чтобы это было одно целое. Думаю, что наша основная задача на этот год будет удержание квот. Мне кажется, это более или менее реально, но все будет зависеть от подготовки".

О продолжительности контракта с женской сборной Украины

"Я думаю, что мы должны поработать, посмотреть, какой результат будет. А потом уже говорить о дальнейших перспективах – кто и с кем будет, как это будет. Давайте пока начнем хоть что-то делать и показывать результат".