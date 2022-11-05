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Елена Пидгрушная сняла свою кандидатуру с соревнований на пост Президента ФБУ
Жаль
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Белосюк (Пидгрушная) сняла свою кандидатуру с соревнований на пост Президента Федерации биатлона Украины. Об этом сама спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.
"В последние дни с удивлением наблюдаю за острой реакцией сообщества на выдвижение моей кандидатуры на выборы президента федерации. И откровенно не понимаю, почему вокруг меня подняли такую бучу. Еще весной многие агитировали меня идти на руководителя федерации.
Конференцию перенесли, я продолжила тренировочный процесс. Ни пиаром, ни агитацией не занималась. Да, у меня есть определенная поддержка среди спортсменов и болельщиков, и я сразу говорила, что не хочу лезть между двумя огнями.
То, что меня подали как кандидата – это свобода отдела (у нас демократическая страна).
Пока я на учебно-тренировочном сборе. Согласно приказу Национальной гвардии Украины, не имею права покидать местонахождение. Соответственно физически принять участие в конференции невозможно, что автоматически устраняет меня как кандидата на пост президента Федерации биатлона Украины (согласно уставу ФБУ).
Благодарю за доверие тех, кто меня выдвинул и поддерживает, но я не готова к избранию на этот пост в этом году.
Надеюсь, что вместе с миром в нашу страну придет и сознание. И междоусобные распри в соцсетях перейдут на уровень диалога между взрослыми людьми" – сказала она.
Напомним, что среди кандидатов на пост президента ФБУ остаются народный депутат, ставленник ныне действующего главы Федерации Иван Крулько и капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный.
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