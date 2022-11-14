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Брынзак: Мне были угрозы, глаза в глаза за три дня до конференции
Экс-президент рассказал, что пережил за эти дни
Фото: Биатлон Украины
Бывший президент Федерации биатлона Украины Владимир Бринзак прокомментировал результаты выборов.
"Трудно прошли выборы – я уже 8 месяцев тяжело на все это созерцал. Когда были выпады на меня, оппоненты поливали грязью.
Полагаю, что я такого не заслужил, можно было эти 25 лет отнести в плюс, а не в минус. 426 международных медалей за все эти годы – это результат.
Сложности на конференции были очень предвзяты с той стороны, пытались ресурсом надавить.
Скажу честно – мне были угрозы, глаза в глаза за три дня до конференции. Что если они проиграют, то они меня уроют и будут проблемы.
Я не опускался в такую планку, чтобы в прессе и интернете такое заявлять.
Со стороны какого кандидата? Со стороны обычно любого кандидата.
Хотел, чтобы была конкуренция. Чтобы не был один Дима Пидручный кандидатом, как я был на предыдущем, когда никто больше не выдвинулся.
Предложил баллотироваться Ивану Ивановичу Крулько, потому что знаю, как он любит биатлон. Ибо главное, чтобы это было не просто по должности.
Также я хотел сохранить подручные как спортсмена в Олимпиаде, чтобы команда у нас не рассыпалась.
И также думал, чтобы он стал бы вице-президентом, немного научился и подтянул свой уровень управленца. Ему было предложено это, но он отказался.
Дальше на меня до последних дней была атака. Я молчал и шел на конференцию. Подавляющее большинство проголосовало за Крулько, в зале и открыто – все видели, кто поднимает руку.
На мой взгляд, оценку даст время. Через четыре года мы встретимся и украинское биатлонное сообщество сможет оценить, кто был прав. Или Крулько свое слово сдержит и федерация пойдет вперед.
А Диме желаю продолжить карьеру. После выборов пожали руки, надеюсь, он все понял. Я ему сегодня сказал, что готов стать его личным спонсором, чтобы в Италии-2026 мог показывать хорошие результаты.
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