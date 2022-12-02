Пидручный: Сейчас у нас очень хорошая ровная команда

31-летний капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный рассказал об ожиданиях от сборной Украины в сезоне Кубка мира 2022/23.

"Трудно сказать так конкретно. Вы знаете, что биатлон - это очень непредсказуемый вид спорта, поэтому о каких-то местах говорить очень трудно, но я думаю, что будем стабильно хорошие результаты показывать в эстафетах. Сейчас очень хорошая ровная команда, подтянулась молодежь, то же Антон Дудченко очень сильно добавил, Богдан Цымбал тоже прогрессирует, тот же Тарас Лесюк, Денис Насико — они все за лето добавили и плюс-минус дотянулись уже и возможно где-то превосходят некоторые меня и Артема Приму, поэтому я думаю, в эстафетах стоит ждать хороших результатов. от нашей команды, ну и в других гонках, я думаю, будут тоже неплохие места

Думаю, Антон Дудченко – он в этом сезоне может и будет показывать очень высокие результаты. Это мое личное мнение о том, что я вижу, какие он результаты показывает на тренировках, особенно в стрельбе. Остальные ребята немного до него не дотягивают, но я вижу, что их это очень сильно мотивирует и они тоже тянутся за ним. Я буду только рад, если они будут показывать и превосходить результаты нашего поколения. Поэтому я даже надеюсь, что они выйдут на высокий уровень и что мы вместе с ними сможем добывать медали".