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Анастасия Меркушина лучшая среди украинок в спринте, а ее 17-летняя сестра финиширует в восьмом десятке

Биатлон
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Стартовая гонка второго этапа Кубка мира

Анастасия Меркушина лучшая среди украинок в спринте, а ее 17-летняя сестра финиширует в восьмом десятке

Фото: Олександра Меркушина

UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 8 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская спринтерская гонка. Украину в этой гонке представляли: Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Елена Билосюк, Анна Кривонос и Дарья Блашко. Анастасия возвращается на Кубок мира после выступлений на Кубке IBU, а для 17-летней Александры это абсолютный дебют среди сильнейших.

Надеялись ли мы хотя бы на место в топ-20 для украинок? К сожалению, нынешний уровень подготовки нашей команды не позволяет рассчитывать на такие места. На дистанции наши спортсменки не могут конкурировать с лидерами.

Лучшей в составе сборной Украины стала Анастасия Меркушина, которая закрыла все мишени и финишировала на 35-м месте. Дарья Блашко и Елена Билосюк промахнулись однажды на стойке, но финишировали аж в шестом десятке. Анна Кривонос также на стрельбе не была безупречной – два промаха, которые не позволили квалифицироваться в гонку преследования. Дебютантка Кубка мира Александра Меркушина с одним промахом также мимо топ-60.

Победила в этой гонке немка Дениз Херманн-Вик, второй финишировала Маркета Давыдова, а замкнула тройку Жюлья Симон. Отмечаем безумный дебют на Кубке мира экс-лыжницы Анны Лампич. Словенка с тремя промахами финишировала пятой.

Кубок мира. Хохфильцен.

Спринт. Женщины.

1. Денис Германн-Вик (0+0)

2. Маркета Давидова (0+1) +18.1

3.Жулья Симон (0+1) +20.1

4. Эльвира Эберг (1+1)+32.5

5. Анна Лампич (0+3) +35.8

6. Ханна Эберг (1+1) +37.2

....

34. Анастасия Меркушина (0+0)+1.34.8

56. Дарья Блашко (0+1) +2.00

57. Елена Билосюк (0+1) +2.02.6

72.Александра Меркушина (0+1) +2.47.2

73. Анна Кривонос (1+1) +2.47.4

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В статье: Анастасия Меркушина Анна Кривонос Дарья Блашко Александра Меркушина
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