Юрай Санитра о спринте Хохфильцена: Ребята имели хороший вид на трассе

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра подвел итоги спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира сезона 2022/2023 в Хохфильцене (Австрия) и поделился мнениями по эстафетной гонке. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

О спринте

Не могу быть доволен результатом. Ребята выглядели хорошо на трассе: только Цимбал имел проблемы. Думаю, на него здесь немного влияет высота. Но самая большая проблема была на стрельбе стоя, где ни один из наших спортсменов не закрыл все мишени. А без хорошей стрельбы было тяжело рассчитывать на хороший результат.

Вижу, что ребята физически хорошо двигались на трассе, особенно Дудченко. Прима и Лесюк в третьей группе тоже. Скажу, что, если бы получилась лучше стрельба, результат был бы намного лучше.

Об эстафете

Все прекрасно понимают, что без Пидручного для меня как тренера состав эстафеты правильно сделать сложно. Еще и не в лучшем состоянии пробежал Цимбал, поэтому было очень много вопросов по эстафете. Были разные варианты: рассматривали и эстафету с Мандзиным. Но такой вариант нам подошел как самый логичный.

Поставили так, чтобы сначала были спортсмены, которые могут удержать контакт, а дальше будем смотреть, как Цимбал восстановится после спринта на третий этап. Ну, для Лесюка это будет проба и большая школа. Он немного приподнялся, неплохо двигался на трассе. Посмотрим, как он справится с этой позицией. На этот момент нет другого состава эстафеты, поэтому посмотрим, подойдет ли эта тактика.

Напомним, что эстафетная гонка начнется сегодня, 10 декабря, в 15:15 по киевскому времени.