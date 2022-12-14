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Назван состав сборной Украины по биатлону на спринтерскую гонку в Аннеси
Нашу сборную представят 5 биатлонистов
15 декабря во французском Аннесе-Ле-Гран-Борнан мужской спринтерской гонкой стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
В спринте сборная Украины будет представлена пятью спортсменами.
Спринт. Мужчины (15:10)
16. Артем Прима
18. Антон Дудченко
40. Богдан Цымбал
82. Виталий Мандзин
101. Тарас Лесюк
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Источник:biathlon.com.ua
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