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Назван состав сборной Украины по биатлону на спринтерскую гонку в Аннеси

Биатлон
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Нашу сборную представят 5 биатлонистов

Назван состав сборной Украины по биатлону на спринтерскую гонку в Аннеси

Новина українською

15 декабря во французском Аннесе-Ле-Гран-Борнан мужской спринтерской гонкой стартует третий этап Кубка мира по биатлону.

В спринте сборная Украины будет представлена пятью спортсменами.

Спринт. Мужчины (15:10)

16. Артем Прима
18. Антон Дудченко
40. Богдан Цымбал
82. Виталий Мандзин
101. Тарас Лесюк

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В статье: сборная Украины по биатлону
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Источник:
biathlon.com.ua

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