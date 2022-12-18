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Прима предпоследний в масс-старте, в топ-6 пять норвежцев
Заключительная мужская гонка на Кубке мира в 2022 году
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во французском Анси-Ле-Гран-Борнане в последний соревновательный день третьего этапа Кубка мира состоялся мужской масс-старт. Украину в этой гонке представлял Артем Прима, который благодаря хорошим результатам на этом этапе пробился в масс-старт.
К сожалению, эту гонку опытный украинец не может занести в актив. Артем на первых трех огневых рубежах не закрыл по одной мишени. К тому же, на дистанции наш спортсмен не был таким свежим, как во вчерашнем преследовании. Скорее всего, Приме банально не хватило сил. На последней стрельбе 35-летний украинец вообще провалился – три промаха. Таким образом, Артем завершил гонку на предпоследнем 29-м месте.
Доминировали в масс-старте представители сборной Норвегии, занявшие весь пьедестал. Блестящий последний круг провел Йоханнес Дале, отыгравший 10 секунд у Стурлы Лагрейда. Третьим финишировал лидер сезона Йоханнес Бьо.
Кубок мира. Анси
Масс-старт. Мужчины
1. Йоханнес Дале (0+0+2+0)
2. Стурла Лагрейд (0+0+1+1)+0.3
3. Йоханнес Бьо (0+0+1+2) +10.6
4. Фабьен Клод (1+0+2+0) +17.2
5. Ветле Кристиансен (0+0+1+2) + 19.1
6. Тарье Бьо (0+0+1+1) +20.6
…
29. Артем Прима (1+1+1+3) +3.12.2
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