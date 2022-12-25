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Артем Прима жестко отреагировал на обстрел россиянами Херсона. Фото
Они заплатят
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский биатлонист Артем Прима жестко отреагировал на обстрел россиянами Херсона вчера, 24 декабря. Наш спортсмен не смог сдержаться. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что в результате обстрелов российскими оккупантами Херсона погибли 8 человек, еще около 100 получили ранения разной степени тяжести.
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