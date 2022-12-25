Артем Прима жестко отреагировал на обстрел россиянами Херсона. Фото

Украинский биатлонист Артем Прима жестко отреагировал на обстрел россиянами Херсона вчера, 24 декабря. Наш спортсмен не смог сдержаться. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что в результате обстрелов российскими оккупантами Херсона погибли 8 человек, еще около 100 получили ранения разной степени тяжести.