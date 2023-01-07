Поклюка. Тищенко и Цымбал проиграли более пяти минут победителю

В Поклюке на этапе Кубка мира по биатлону прошла гонка преследования на 12,5 км среди мужчин.

Среди украинцев в старте участвовали двое. Артем Тищенко выходил на старт тридцатым, однако пришел к финишу только 42-м. Немного смог улучшить свое положение Богдан Цымбал: он начал гонку 59-м, а завершил – 57-м. Впрочем, стоит отметить, что финишировали сегодня 58 биатлонистов, то есть Богдан стал предпоследним. К слову, оба украинских биатлониста не попали в мишень столько же раз, сколько и победитель гонки.

Выиграл пасьют Йоханнес-Тингнес Бьо. Он привез ближайшему преследователю - Кантену Фийону-Майе больше минуты.

Кубок мира по биатлону. Этап в Поклюке

Мужчины. Гонка преследования

1. Йоханнес-Тингнес Бьо (Норвегия) (0+1+1+0)

2. Кантен Фийон-Майе (Франция) (0+0+0+1) +1:04.9

3. Тарьей Бьо (Норвегия) (0+0+0+1) +1:06.6

...

42. Артём Тищенко (Украина) (0+0+2+0) +5:01.4

57. Богдан Цымбал (Украина) (0+1+0+1) +7:40.4