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Поклюка. Тищенко и Цымбал проиграли более пяти минут победителю

Биатлон
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Украинцы были бы близки к медалям, если бы стартовали на пять минут раньше

Поклюка. Тищенко и Цымбал проиграли более пяти минут победителю

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В Поклюке на этапе Кубка мира по биатлону прошла гонка преследования на 12,5 км среди мужчин.

Среди украинцев в старте участвовали двое. Артем Тищенко выходил на старт тридцатым, однако пришел к финишу только 42-м. Немного смог улучшить свое положение Богдан Цымбал: он начал гонку 59-м, а завершил – 57-м. Впрочем, стоит отметить, что финишировали сегодня 58 биатлонистов, то есть Богдан стал предпоследним. К слову, оба украинских биатлониста не попали в мишень столько же раз, сколько и победитель гонки.

Выиграл пасьют Йоханнес-Тингнес Бьо. Он привез ближайшему преследователю - Кантену Фийону-Майе больше минуты.

Кубок мира по биатлону. Этап в Поклюке
Мужчины. Гонка преследования

1. Йоханнес-Тингнес Бьо (Норвегия) (0+1+1+0)
2. Кантен Фийон-Майе (Франция) (0+0+0+1) +1:04.9
3. Тарьей Бьо (Норвегия) (0+0+0+1) +1:06.6
...
42. Артём Тищенко (Украина) (0+0+2+0) +5:01.4
57. Богдан Цымбал (Украина) (0+1+0+1) +7:40.4

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В статье: Артем Тищенко Кубок мира по биатлону Богдан Цымбал
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