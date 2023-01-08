Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Поклюка. Франция выиграла смешанную эстафету, Украина финишировала на 11 месте
Сборная Украины не смогла показать свое лучшее выступление
Фото - НОК
В словенской Поклюке состоялась смешанная эстафета в рамках 4-го этапа Кубка мира по биатлону. Победу в гонке одержали представители Франции в составе которых выступали Фабьен Клод, Кантен Фийон Майе, Анаис Шевалье-Буше, Жюлья Симон.
Сборная Украины, которую представляли Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко, Дарья Блашко и Юлия Джима, финишировала на 11 строчке. Наша команда использовала 13 дополнительных патронов и отстала от Франции более чем на пять минут.
Отметим, что на пьедестал в Поклюке, помимо Франции, также сумели попасть сборные Италии, которые финишировали на втором месте, и Швеции, которые стали "бронзовыми" призерами гонки.
Поклюка. Кубок мира 2022/23. Смешанная эстафета.
1. Франция (1+7) — 1:19:48,9
2. Италия (0+7)+24.6
3. Швеция (1+5)+47.2
...
11. Украина (0+13) +5:02.7
Популярное сейчас
- С бешеной ошибкой Алиссона. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:2. Видео голов и обзор матча
- Манчестер Юнайтед ввел "правило Роналду", которое ограничит зарплаты игроков
- Реальный претендент на Малиновского, фиаско Реала, потенциальное усиление Днепра-1. Главные новости за седьмое января
- Юрай Санитра: После операции Дмитрий Подручный еще не может вернуться на старт
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
Новости по теме
- 17:06 Весь спорт Поклюка. Тищенко и Цымбал проиграли более пяти минут победителю
- 17:19 Весь спорт Главный тренер женской сборной Украины по биатлону: Ничего такого не увидел от команды, пожалуй, больше ожидал
- 16:23 Весь спорт Кубок мира по биатлону. Оглашены составы сборных Украины на четвертый этап