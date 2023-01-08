Поклюка. Франция выиграла смешанную эстафету, Украина финишировала на 11 месте

В словенской Поклюке состоялась смешанная эстафета в рамках 4-го этапа Кубка мира по биатлону. Победу в гонке одержали представители Франции в составе которых выступали Фабьен Клод, Кантен Фийон Майе, Анаис Шевалье-Буше, Жюлья Симон.

Сборная Украины, которую представляли Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко, Дарья Блашко и Юлия Джима, финишировала на 11 строчке. Наша команда использовала 13 дополнительных патронов и отстала от Франции более чем на пять минут.

Отметим, что на пьедестал в Поклюке, помимо Франции, также сумели попасть сборные Италии, которые финишировали на втором месте, и Швеции, которые стали "бронзовыми" призерами гонки.

Поклюка. Кубок мира 2022/23. Смешанная эстафета.

1. Франция (1+7) — 1:19:48,9

2. Италия (0+7)+24.6

3. Швеция (1+5)+47.2

...

11. Украина (0+13) +5:02.7