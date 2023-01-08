  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Поклюка. Франция выиграла смешанную эстафету, Украина финишировала на 11 месте
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поклюка. Франция выиграла смешанную эстафету, Украина финишировала на 11 месте

Биатлон
(1 голосов)

Сборная Украины не смогла показать свое лучшее выступление

Поклюка. Франция выиграла смешанную эстафету, Украина финишировала на 11 месте

Фото - НОК

UA-Футбол
Новина українською

В словенской Поклюке состоялась смешанная эстафета в рамках 4-го этапа Кубка мира по биатлону. Победу в гонке одержали представители Франции в составе которых выступали Фабьен Клод, Кантен Фийон Майе, Анаис Шевалье-Буше, Жюлья Симон.

Сборная Украины, которую представляли Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко, Дарья Блашко и Юлия Джима, финишировала на 11 строчке. Наша команда использовала 13 дополнительных патронов и отстала от Франции более чем на пять минут.

Отметим, что на пьедестал в Поклюке, помимо Франции, также сумели попасть сборные Италии, которые финишировали на втором месте, и Швеции, которые стали "бронзовыми" призерами гонки.

Поклюка. Кубок мира 2022/23. Смешанная эстафета.

1. Франция (1+7) — 1:19:48,9
2. Италия (0+7)+24.6
3. Швеция (1+5)+47.2

...

11. Украина (0+13) +5:02.7

По теме
yellow-arrow
Поклюка. Норвегия побеждает в одиночной смешанной эстафете, Украина седьмая
yellow-arrow
Поклюка. Тищенко и Цымбал проиграли более пяти минут победителю
yellow-arrow
Пидручный еще не скоро вернется к соревнованиям
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: биатлон Кубок мира по биатлону
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде