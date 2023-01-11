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Насыко, Тищенко и Лесюк в топ-30 индивидуальной гонки в Рупольдинге

Биатлон
(1 голосов)

Стартовая гонка пятого этапа

Насыко, Тищенко и Лесюк в топ-30 индивидуальной гонки в Рупольдинге

Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Цимбал

UA-Футбол
Новина українською

В среду, 11 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира состоялась индивидуальная гонка на 20 км у мужчин. Украину в этой дисциплине представляли: Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко и Денис Насыко.

Богдан Цымбал на трех огневых рубежах отстрелялся чисто, но на дистанции прогнозированно проигрывал много. К сожалению, на заключительной стойке Богдан не закрыл две мишени и лишил себя шансов на хороший результат.

От Артема Тищенко ожидали идеальной стрельбы, но он все же однажды промахнулся. Однако, Артем все же может занести себе эту гонку в актив, ведь он финишировал в топ-30.

Тарас Лесюк невероятно много проигрывал на дистанции. Однако, Тарас сегодня закрыл 19 мишеней из 20. Для Лесюка это хороший результат, если учитывать его выступления в этом сезоне.

Руслан Ткаленко не смог приятно удивить болельщиков – три промаха и место вне зачетной зоны. А вот Денис Насико гонкой может быть доволен. Денис не закрыл всего одну мишень и финишировал в топ-30. Лучший результат на Кубке мира для Дениса.

Вновь победил норвежец Йоханнес Бьо, второе место занял Ветле Кристиансен, а третьим финишировал словенец Яков Фак.

Кубок мира. Рупольдинг.

Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Йоханнес Бьо (1+0+0+1)

2. Ветле Кристиансен (0+0+0+1) +9.9

3. Яков Фак (0+0+0+0) +29.9

4. Стурла Лагрейд (0+0+0+1)+42.8

5. Томмазо Джакомель (0+0+1+0)+47.6

6. Бенедикт Долль (0+0+1+0) +56.3

...

26. Денис Насыко (0+1+0+0) +3.32.1

28. Артём Тищенко (0+1+0+0) +3.45.1

29. Тарас Лесюк (0+0+0+1) +3.51.5

34. Богдан Цымбал (0+0+0+2) +4.08.8

46. Руслан Ткаленко (0+2+0+1) +5.11.2

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В статье: Артем Тищенко Тарас Лесюк Богдан Цымбал Денис Насико
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