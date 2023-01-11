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Насыко, Тищенко и Лесюк в топ-30 индивидуальной гонки в Рупольдинге
Стартовая гонка пятого этапа
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Цимбал
В среду, 11 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира состоялась индивидуальная гонка на 20 км у мужчин. Украину в этой дисциплине представляли: Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко и Денис Насыко.
Богдан Цымбал на трех огневых рубежах отстрелялся чисто, но на дистанции прогнозированно проигрывал много. К сожалению, на заключительной стойке Богдан не закрыл две мишени и лишил себя шансов на хороший результат.
От Артема Тищенко ожидали идеальной стрельбы, но он все же однажды промахнулся. Однако, Артем все же может занести себе эту гонку в актив, ведь он финишировал в топ-30.
Тарас Лесюк невероятно много проигрывал на дистанции. Однако, Тарас сегодня закрыл 19 мишеней из 20. Для Лесюка это хороший результат, если учитывать его выступления в этом сезоне.
Руслан Ткаленко не смог приятно удивить болельщиков – три промаха и место вне зачетной зоны. А вот Денис Насико гонкой может быть доволен. Денис не закрыл всего одну мишень и финишировал в топ-30. Лучший результат на Кубке мира для Дениса.
Вновь победил норвежец Йоханнес Бьо, второе место занял Ветле Кристиансен, а третьим финишировал словенец Яков Фак.
Кубок мира. Рупольдинг.
Индивидуальная гонка. Мужчины
1. Йоханнес Бьо (1+0+0+1)
2. Ветле Кристиансен (0+0+0+1) +9.9
3. Яков Фак (0+0+0+0) +29.9
4. Стурла Лагрейд (0+0+0+1)+42.8
5. Томмазо Джакомель (0+0+1+0)+47.6
6. Бенедикт Долль (0+0+1+0) +56.3
...
26. Денис Насыко (0+1+0+0) +3.32.1
28. Артём Тищенко (0+1+0+0) +3.45.1
29. Тарас Лесюк (0+0+0+1) +3.51.5
34. Богдан Цымбал (0+0+0+2) +4.08.8
46. Руслан Ткаленко (0+2+0+1) +5.11.2
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