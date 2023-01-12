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Юрай Санитра назвал состав на эстафету в Рупольдинге

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Юрай Санитра назвал состав на эстафету в Рупольдинге

xsport.ua

Новина українською

Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра определился со стартовым составом эстафеты, которая состоится завтра в Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира.

Напомним, заранее было известно о том, что в гонке примут участие специально готовившиеся к ней Артем Прима и Антон Дудченко. Итак, во время индивидуальной гонки старший тренер выбирал еще двух участников эстафеты.

Полный состав эстафетной команды по этапам выглядит так:

Артем Прима

Денис Насико

Богдан Цымбал

Антон Дудченко

Кроме того, Санитра должен был определить, кто из ребят отправится из Рупольдинга в Поклюки, чтобы принять участие в четвертом этапе Кубка IBU, который стартует в пятницу.

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В статье: Юрай Санитра
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Источник:
biathlon.com.ua

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