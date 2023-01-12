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Юрай Санитра назвал состав на эстафету в Рупольдинге
Всего побегут 4 биатлониста
xsport.ua
Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра определился со стартовым составом эстафеты, которая состоится завтра в Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира.
Напомним, заранее было известно о том, что в гонке примут участие специально готовившиеся к ней Артем Прима и Антон Дудченко. Итак, во время индивидуальной гонки старший тренер выбирал еще двух участников эстафеты.
Полный состав эстафетной команды по этапам выглядит так:
Артем Прима
Денис Насико
Богдан Цымбал
Антон Дудченко
Кроме того, Санитра должен был определить, кто из ребят отправится из Рупольдинга в Поклюки, чтобы принять участие в четвертом этапе Кубка IBU, который стартует в пятницу.
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