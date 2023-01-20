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Йоханнес Бьо побеждает в спринте, только один украинец в топ-40
Увлекательный мужской спринт в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Лесюк
В пятницу, 20 января, в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира состоялся мужской спринт, в котором стартовали пятеро представителей сборной Украины. Для Артема Примы и Антона Дудченко это были первые личные гонки в этом году.
Дудченко и Прима начали гонку довольно неплохо, но на стойке по одному разу промахнулись. К тому же, наши лидеры очень много проигрывали на дистанции. Особенно это касается последнего круга. С такими скоростными показателями не стоило рассчитывать даже на топ-25.
Тарас Лесюк также не закрыл одну мишень, но на трассе Тарас уступал Приме и Дудченко. К сожалению, Тарас сегодня в зачетной зоне не финишировал.
Денис Насико обрадовал блестящей работой на огневых рубежах, но даже в топ-40 он не смог завершить гонку. Артём Тищенко с одним промахом не попал в гонку преследования.
Тарас Лесюк также не закрыл одну мишень, но на трассе Тарас уступал Приме и Дудченко. К сожалению, Тарас сегодня в зачетной зоне не финишировал. Прогнозируемую победу одержал Йоханнес Бьо, который даже с одним промахом не оставил шансов конкурентам. Второе место занял Мартин Понсилуома, а третьим финишировал Стурла Лагрейд.
Кубок мира. Антхольц
Спринт. Мужчины
1. Йоханнес Бьо (1+0)
2. Мартин Понсилуома (1+0) +31.4
3. Стурла Лагрейд (0+0)+37.3
4. Роман Реес (1+0) +56.7
5. Ветле Кристиансен (1+0) +57.0
6. Эмильен Жаклен (0+1)+1.07.5
...
31. Артём Прима (0+1) +2.09.2
41. Антон Дудченко (0+1) +2.28.0
44. Денис Насыко (0+0) +2.29.7
56.Тарас Лесюк (0+1) +2.53.7
85. Артем Тищенко (0+1) +4.06.6
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